ASUS, Microsoft ile Azure Percept İçin İş Birliğini Duyurdu

ASUS, ASUS IoT iş birimi ile Microsoft Azure Uç Cihazları, Platformları ve Hizmetleri arasında iş birliği başladığını duyurdu. İş birliği, Micorosoft Azure Percept ile AIoT çözümleri geliştirme imkanı veren kapsamlı Azure Percept DK'nın kullanıma sunulmasını kapsıyor. Yapılan iş birliğiyle uç cihazları için yapay zeka destekli çözümler geliştirilmesine odaklanılacak. Yeni ASUS Azure Percept DK, kullanıcılara kapsamlı bir uç yapay zeka platformu sunarak uç AIoT çözümleri geliştirilmesinin önünü açacak.
Uç yapay zeka ile yaygın sorunların üstesinden gelmek
Mevcut bulut tabanlı yapay zeka modellerini dönüştürerek uç çözümleriyle birlikte çalışacak hale getirmek zorlu bir süreç. Azure Percept DK bu zorluğu aşmak için tasarlandı. Microsoft Azure Percept tabanlı Azure Percept DK müşterilerin zorlukları aşarak hızlı ve kolay bir şekilde senaryo tabanlı uç yapay zeka çözümü prototipleri oluşturmasına yardımcı oluyor.
"Azure Percept, sorumlu uç yapay zeka çözümleri geliştirip eğitmek için baştan sona bir kılavuz niteliği taşıyor." diyen Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Roanne Sones, sözlerini şöyle sürdürdü: "Microsoft Azure Percept Studio; ek güvenlik önlemleriyle donatılmış, kullanımı kolay cihaz temini ve uç yapay zeka döngüsü yönetimi için entegre edilmiş bir dizi tam yönetilen Azure hizmeti içeriyor. Bu hizmetler, geliştiricilerin uç donanımlarıyla birlikte kullanması için tasarlanıyor."
ASUS'tan Azure Percept DK ve Azure Percept Audio
ASUS'tan kullanıma hazır geliştirici kiti Azure Percept DK; Azure AI, Azure Machine Learning ve Azure IoT yönetim hizmetleriyle birlikte çalışacak şekilde entegre edildi. Senaryo tabanlı yapay zeka çözümü prototipleri için hazırlanan geliştirici kitinde Arm® Cortex-A53 SoC tabanlı bir taşıyıcı kart ve Azure Percept Vision bulunuyor.
Tek kartlı bir bilgisayar olan taşıyıcı kartın temelinde NXP® i.MX 8M dört çekirdekli işlemci yer alıyor. Önceden kurulu bir Wi-Fi modülü ve bağımsız bir Trusted Platform Module (TPM) çipi de içeren kart, güvenli veri aktarımı ve uzaktan güncelleme imkanı sağlıyor. Intel® Movidius™ Myriad™ X hızlandırıcıyla entegre edilen Azure Percept Vision kamera modülü, uçta görüntü tabanlı yapay zeka çıkarımları için hazır bir platform sunuyor.
Azure Percept DK ayrıca, konuşma tabanlı özel işlevler sunmak için Microsoft Azure hizmetiyle birlikte çalışan ve önceden yapılandırılmış dört mikrofonlu bir dizilim içeren donanım aksesuarı Azure Percept Audio ile de genişletilebiliyor.
ASUS IoT kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel tasarım hizmetler sağlıyor
ASUS, 98 ülkede 5000'den fazla ar-ge çalışanı ve 1000'den fazla servis merkeziyle global bir teknoloji lideri. Özel nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) çözümleri arayanlar, ASUS IoT tarafından sunulan özel tasarım hizmetlerle gereksinimlerini karşılayabiliyor. Tasarım, üretim, test ve destek için doğru becerilere sahip olan ASUS AIoT, şirketlerin AIoT hedeflerini etkili ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmesine tek noktadan yardımcı oluyor.
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