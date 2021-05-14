Instagram for Kids Uygulaması, Daha Tanıtılmadan Veto Yedi

Facebook'un çocuklar için yayınlamaya hazırlandığı Instagram for Kids uygulamasıyla ilgili söylentiler pek de iyi karşılanmadı. Amerika'da 44 başsavcıdan oluşan bir grup, uygulama hakkında Facebook'u ciddi bir şekilde uyardı!