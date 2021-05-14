Instagram for Kids Uygulaması, Daha Tanıtılmadan Veto Yedi

Henüz resmi olarak yayınlanmayan Instagram for Kids uygulaması, görünüşe göre 13 yaşın altındaki çocukların Instagram'ı kullanması için yeni bir yol sunmayı amaçlıyor. Şu anda Instagram kullanıcısı olmak için, 13 yaşın üstünde olmanız gerekiyor. Ancak 44 ABD'li başsavcı tarafından Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderilen bir mektupta, neden Instagram'ın çocuk sürümünün olmaması gerektiği açıklanıyor.
İtiraza gerekçe olarak Facebook'un kendi platformunda bile çocukların güvenlik ve gizliliğini tam olarak koruyamaması, sosyal medyanın çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zararlı olabileceği ve Instagram platformunda hızla yükselen siber zorbalık gösteriliyor.
Facebook henüz Instagram for Kids hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden kapsamının ve içeriğinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak sızan bilgiler, nasıl bir platform olacağı konusunda kabaca bir fikir veriyor. Sadece çocukların kullanacağı bir Instagram platformundan ziyade, YouTube Kids benzeri bir uygulama olacağa benziyor. Ebeveynler uygulamanın üzerinde kontrole sahip olacak ve çocuklarının görmelerine izin verdikleri içeriği filtreler yolu ile belirleyebilecekler.
Yine de, Facebook hizmetle ilgili resmi bir duyuru yapana kadar, bunlar sadece bir spekülasyon. Gerçek olan tek şey ise, Instagram for Kids uygulamasının daha tanıtılmadan tepki almaya başlamış olması.
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