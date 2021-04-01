ASUS, Mini PC PB62'yi Duyurdu! İşte Özellikleri!

Perakende mağazalar, klinikler, bankalar ve dijital tabela uygulamaları gibi zorlu koşullar için askeri sınıf dayanıklılığa sahip, yüksek performanslı ve kompakt boyutlu masaüstü bilgisayar.