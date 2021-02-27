Netflix'ten yeni fantastik dizi 'Gölge ve Kemik'! İşte konusu, fragmanı

Netflix'in yeni fantastik dizisi Gölge ve Kemik'ten ilk fragman yayınlandı. Gölge ve Kemik, 23 Nisan'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. İşte konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosu...