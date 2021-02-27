Netflix'ten yeni fantastik dizi 'Gölge ve Kemik'! İşte konusu, fragmanı

Leigh Bardugo'nun tüm dünyada en çok satan Grishaverse romanlarından uyarlanan Gölge ve Kemik, Netflix'e dizi olarak geliyor. Eric Heisserer'ın yönetmenliğini yaptığı Gölge ve Kemik, 23 Nisan'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. Dizi 1'rer saatlik 8 bölümden oluşuyor.
GÖLGE VE KEMİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Gölge ve Kemik, yetim bir asker olan Alina Starkov'un savaş mağlubu ülkesini kurtarabilecek özel bir gücü keşfetmesiyle başlıyor. Karanlıklar Diyarı'ndaki tehdidin büyümesiyle, Alina, Grisha isimli seçkin bir büyülü asker ordusuna katılıp bildiği her şeyden uzaklaşır. Gücünü geliştirmek için mücadele verdiği sırada, müttefiklerin ve düşmanların bir olabileceğini ve dünyadaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar. Karizmatik suçlulardan oluşan tehlikeli bir grubun da oyuna dahil olması, hayatta kalmak için sihirden çok daha fazlasının gerektirdiğini öğretecek.
GÖLGE VE KEMİK DİZİSİ OYUNCULARI
Gölge ve Kemik, Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) ve Ben Barnes (General Kirigan)'ın başrollerinde yer aldığı 21 Laps Entertainment'ın bir Netflix prodüksiyonudur.
Oyuncu Kadrosu:
Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (General Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie), Gabrielle Brooks (Nadia)
GÖLGE VE KEMİK DİZİSİ FRAGMANI
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