iPhone 13, Çok Daha Hızlı 5G Teknolojisini Destekleyecek

Her ne kadar bir sonraki iPhone tanıtımına halen aylar olsa da, söylentiler hız kesmiyor. Daha önceki iddialar telefonun her zaman açık bir 120HZ ekrana, daha küçük bir çentiğe, daha iyi soğutma için bir buhar odasına, daha küçük bataryalara ve 1TB'ye kadar çıkan depolama seçeneklerine sahip olacağını önermekteydi. Şimdi de yeni bir haber, iPhone 13'ün ABD dışında milimetre dalgası (mmWave) 5G desteği sunacağını belirtiyor.
Şu anki iPhone 12 zaten milimetre dalgası (mmWave) 5G'yi ABD'de destekliyor ancak Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre bu teknoloji, iPhone 13 (ya da iPhone 12S) ile ABD dışındaki pek çok ülkede de sunulacak.
iMore tarafından görülen bir bildiriye göre ABD, Avusturalya, Kanada, Japonya'da ve "büyük Avrupa mobil operatörleri" tarafından satılacak olan iPhone 13 telefonlar milimetre dalgası (mmWave) 5G desteğine sahip olacak.
5G, 6GHz-altı düşük ve orta bant frekanslarının ve milimetre dalgalarının bir birleşiminden oluşuyor. Milimetre dalgası teknolojisi hızlı ve gigabitlere ulaşabilen hızlar sağlıyor ancak kolaylıkla engellenebilir. Düşük-bant 6-altı frekanslar duvarlar ve pencereler gibi bariyerleri aşabiliyor ancak daha yavaş.
Şubat ayındaki bir iMore haberi, Qualcomm'un X60 modeminin bir sonraki iPhone'da yer alacağını ve muazzam artmış 5G hızlarını getirmenin yanı sıra, veri birleştirmeyi de kullanacağını ve iPhone'un hem mmWave hem de 6GHz-altı bantları aynı anda kullanmasını sağlayacağını söylemişti ve mmWave'in muhtemelen daha fazla ülkeye yayılacağı iddiasını desteklemekteydi.
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