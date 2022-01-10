ASUS, NVIDIA GeForce RTX 3050 Serisi Ekran Kartlarını Duyurdu

ASUS, NVIDIA® GeForce RTX 3050 ekran kartlarının beş yeni sürümünü duyurdu. Yeni modeller NVIDIA Ampere mimarisini daha da geniş kitlelere ulaştıracak. 8 GB VRAM, sağlam soğutma ve olağanüstü dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan yeni ROG Strix GeForce RTX 3050 8 GB, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8 GB ve ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8 GB dünyanın her yerinde oyun sistemlerini güçlendirmeye hazır.
GeForce RTX 3050, ışın izleme teknolojisini kullanan en son oyunlara 60 fps'nin üzerinde güç vermek için tasarlanan ilk 50 sınıfı masaüstü grafik işlemcisi. RTX 3050, ışın izleme teknolojisi için 2. nesil RT çekirdeklerine, DLSS ve yapay zeka için de 3. nesil Tensor çekirdeklerine sahip. Oyunlarda yeni standart haline gelen ışın izleme teknolojisi, RTX 3050 ile her zamankinden daha fazla kişiye ulaşabilecek.
Öncü ROG Strix
NVIDIA Ampere mimarisinin DNA'sını taşıyan ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, rakiplerine meydan okumaya hazır kullanıcılara sağlam oyun performansı, düşük sıcaklıklar ve fısıltı düzeyinde gürültü seviyesi sunuyor. Ön kapak; özel kesimler, açılı hatlar ve metalik dokunuşlarla üstün bir görünüm kazanıyor. Arka plakadaki adreslenebilir RGB LED ROG logosu ve boydan boya uzanan ışık şeridi ise Aura Sync ile sistemin geri kalanına uyum sağlayabiliyor.
Agresif görünümlü ön kapak, grafik işlemcinin sıcak noktalarından ısıyı uzaklaştırmak için tasarlanan 2,7 yuvalık soğutma bloğunu koruyor. Taban plakası MaxContact işlemiyle grafik işlemcideki ısıyı soğutma bloğuna aktarıyor. Grafik işlemci yongasıyla teması artıran bu özellik, ısının soğutma borularıyla üstteki kanatlara daha verimli iletilmesini sağlıyor. Taban plakası ayrıca kartın GDDR6 bellek modüllerini de kaplayarak bunların en uygun sıcaklıklarda çalışmasına imkan veriyor.
Dokuz kanatlı ve Eksen Teknolojili üç adet fan, geniş yüzey alanına sahip kanatçıklara sürekli hava akışı sağlayarak grafik işlemcinin oyun maratonu boyunca en üstün performansını korumasına olanak tanıyor. Türbülansı azaltmak ve hava akışını ısı üreten bileşenlere odaklamak için yandaki fanlar saat yönünün tersine dönüyor. Havalandırmalı arka plaka da soğutma sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu plaka soğutma bloğundaki sıcak havanın kasanın doğal hava akışına kolayca yönlenmesini sağlıyor. Bir çift FanConnect II başlığı da kullanıcıların kasa fanlarını grafik işlemcinin yüküne göre çalıştırmasına imkan veriyor. Böylece oyun sırasında ihtiyaç duyulan soğutma performansı elde ediliyor. Ekran kartı boşta veya düşük yük altındayken fanlar 0 dB moduna geçiyor ve kart sessiz bir şekilde çalışıyor.
ROG Strix GeForce RTX 3050 uzun vadede yüksek performansı korumak için tamamen baştan geliştirildi. Son derece dayanıklı SAP II kapasitörleri, birinci sınıf bobinler ve MOSFET'ler ağır yüklere dayanmaya hazır. ASUS GeForce RTX 3050 serisinde kullanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi, her bir bileşeni kartın PCB'sine hiçbir insan müdahalesi olmadan son derece hassas ve güvenilir biçimde lehimliyor.
Boyundan büyük performans gösteren ASUS Dual ve ASUS Phoenix kartlar
ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB modelinin üç fanlı soğutma çözümü üstün soğutma gücü sunsa da microATX veya Mini-ITX kasalarda bunun sığacağı kadar yer olmayabiliyor. ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB ve ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB daha küçük boyutlu sistemlere GeForce RTX™ oyun performansını ve harika soğutma gücünü ince ve kompakt bir yapıda sunuyor.
Dual GeForce RTX 3050 8GB modelinde başarısı kanıtlanmış ASUS Eksen Teknolojili iki adet fan bulunuyor. Bu fanlar yoğun ısı borusu ve kanatçık dizilimine sürekli hava akışı sağlıyor. 0 dB modunda bu fanlar yük ve sıcaklık durumu izin verdiği sürece sessiz çalışmaya geçiyor. Sade ışıklar ve minimalist tasarım da bu kartı her tür sisteme uyumlu hale getiriyor.
Daha da küçük bir kart arayanlar ise her boyutta makineye NVIDIA Ampere mimarisinin gücünü taşıyabilen ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB modelini tercih edebilir. Sağlam alüminyum arka plaka ve Eksen Teknolojili fan ile bu ekran kartı kullanıcıların ince ve sağlam bir karttan beklenen oyun ve soğutma performansını sunuyor.
ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB modelinde olduğu gibi ASUS Dual ve ASUS Phoenix ekran kartlarının üretiminde de ASUS Auto-Extreme teknolojisinden yararlanılarak uzun vadeli güvenilirlik elde ediliyor. Phoenix kartlarının PCB'sindeki özel koruyucu kaplama ise nem, toz ve kir nedeniyle oluşabilecek kısa devre olaylarına karşı ekstra koruma sağlıyor. ASUS ayrıca bu kartları zorlu 144 saatlik onay sürecinden geçirerek her bir kartın uzun süre güvenli bir şekilde çalışacağından emin oluyor.
GeForce RTX için daha fazla seçenek
NVIDIA ekran kartlarının en yeni nesli oyun deneyimlerini zenginleştirecek yeni teknolojilerle donatıldı. GeForce RTX 30 serisi GPU'ların neler sunduğunu merak eden kullanıcılar için şimdi ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB veya ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB ile sistem yenilemenin tam zamanı.
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