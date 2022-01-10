ASUS, NVIDIA GeForce RTX 3050 Serisi Ekran Kartlarını Duyurdu

GeForce RTX 30 Serisi yeni ROG Strix, ASUS Dual ve ASUS Phoenix modelleriyle genişledi.

ASUS'tan NVIDIA GeForce RTX 3050 Ekran Kartları

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