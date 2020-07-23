Asus ROG Phone 3, 144Hz Ekranla Geldi!

Asus, yeni oyun odaklı telefonu ROG Phone 3'ü tanıttı. 144Hz ekran, 16GB RAM ve fazlasını sunan telefonda başka neler var?

Asus ROG Phone 3, 144Hz Ekranla Geldi!

Asus, yeni oyun telefonu ROG Phone 3'ün beklenen tanıtımını bugün gerçekleştirdi.

Qualcomm'un yeni Snapdragon 865+ yonga setini kullanan cihaz, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanıyla geliyor. 5G'yi sadece alt-6GHz ağlarında destekleyen telefon, 6.000mAh gücünde çok güçlü bir pile sahip. Geçen seneki modelle aynı boyutlarda, 6,6 inç ekranla gelen telefon 21:9 en boy oranı sunarken tazeleme oranını 120Hz'ten 144Hz'e yükseltiyor.

Çift hoparlörlü stereo ses sistemiyle gelen cihaz, oluşabilecek fazladan ısıyı dağıtmak için yeni bir soğutma sistemine yer veriyor. Asus'a göre cihazda bulunan heatsink, önceki nesle kıyasla altı kat daha büyük. Arka yüzde sıcak havayı bırakmak için bir delik bulunuyor.

Diğer önemli yeniliklerden biri olan AirTriggers, yatay modda çeşitli parmak hareketlerini algılıyor ve ek kontrol sunuyor. Her dokunma alanı ikiye bölünebiliyor, böylece telefonun her yanında iki sanal tetik düğmesine sahip oluyorsunuz.

Arka yüzünde 64MP, 13MP ve 5MP kamerayla gelen ROG Phone 3, 8K video kaydı, 4K 120fps video kaydı yapabiliyor.

Telefonun tasarımı, yan tarafında bulunan USB Type-C portuyla geçen senekine oldukça benziyor. Telefonun Strix modeli ise Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor. İki telefonun da fiyatı ve çıkış tarihi, henüz açıklanmadı.

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