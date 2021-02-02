ASUS ROG Phone 5'ten Gelen Sızıntı, Telefonun Böyle Görüneceğini Söylüyor

ASUS'un bir sonraki oyun telefonu ROG Phone 5, tasarım detaylarıyla sızdı. Telefonun arkasındaki ikinci ekran da böylece görünmüş oldu.

  • Ercan Uğurlu
ASUS ROG Phone 5 Detaylarıyla Belli Oldu

Asus'un bir sonraki oyun telefonunun adı hala tam olarak netleşmiş değil. ROG Phone 4 veya ROG Phone 5 olarak isimlenecek olan yeni modelin isminden ziyade tasarımı ise net olarak belli olmuş durumda.

Daha önceden gelecek ROG Phone'un arkasında ikinci bir ekranın yer olabileceğine yönelik birtakım söylentiler de çıkmıştı. Gelen yeni görüntülere de bakacak olursak, ROG Phone 5'te arka yüzeyde böylesi bir ekran bulunacak. Arka yüzeyde nokta matris ekranın yer alacağız telefonda, bu alan kullanıcının isteği şekilde özelleştirilebilecek.

Öte yandan arkadaki bu süslemenin dışında Asus, ROG telefonun görünümü açısından 2020 modeline kıyasla pek bir şeyi değiştirmemiş gibi görünüyor. SIM kart yuvasının kırmızı kapaklı olarak yer alacağı telefonda, ekranın 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED panelden oluşacağı ve 6000 mAh kapasitesinde batarya yer alacağı iddiası da var. Öte yandan telefonun Android 11 işletim sistemi ile geleceği de açık.

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