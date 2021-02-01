Yeni Sony Xperia 1 III Sızıntıları, Özel Bir Kameraya İşaret Ediyor

Sony, Xperia 1 II'de oldukça başarılı bir kamera sistemi kullanmıştı. Gelen sızıntılara bakılırsa, , Xperia 1 III'ün kamera sistemi çok daha özel olacak.