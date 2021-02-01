Yeni Sony Xperia 1 III Sızıntıları, Özel Bir Kameraya İşaret Ediyor

Sony, Xperia 1 II'yi yaklaşık 1 yıl kadar önce, 20 fps seri çekim modu ve saniyede 60 kez AF / AE hesaplama yeteneği gibi benzersiz kamera özellikleriyle piyasaya sürmüştü. Sony Xperia 1 III için gelen yeni sızıntı da, Sony'nin selef modelin kamera özelliklerini yukarıya taşıyacağını gösteriyor.
Twitter'da @OnLeaks olarak da bilinen Steve Hemmerstoffer, Sony Xperia 1 III'ün yeni tasarım görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre telefon, özellikle ön yüzüyle selefine bir hayli benzerlik gösterecekken, arka kamera bloğuyla ise ondan ayrılacak.
İddiaya göre Sony Xperia 1 III'te ön panelde çift hoparlör yer alacak. Arka yüzde ise 3D iToF sensörlü 3'lü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak olan telefon, burada periskop lense de yer verecek. Sızıntı ayrıca arka kameranın Zeiss markasına sahip olacağına da işaret ediyor.
Sony Xperia 1 III için bir diğer fark da, sol tarafa monte edilmiş özel kısayol düğmesi olabilir. Bu tuşun ne işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.
Sony Xperai 1 III'te ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi, parmak izi sensörü olarak çalışacak güç düğmesi ve 5G desteği de yer alacak.
Telefonun 161.6 x 67.3 x 8.4 mm boyutları ile Xperia 1 II'den daha kompakt, fakat buna karşın daha kalın olacağı da söylenirken, yeni modelin ne zaman tanıtılacağı hala gizemini koruyor.
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