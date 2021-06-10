ASUS, ROG Strix GS-AX5400'ü Duyurdu! İşte Özellikleri!

ROG Strix serisinin ilk router modeli olan GS-AX5400, ultra hızlı Wi-Fi 6 bağlantı standardına verdiği destek, şık tasarım ve güçlü özellikleriyle PC, konsol ve mobil oyuncularına hitap ediyor.