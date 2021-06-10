ASUS, ROG Strix GS-AX5400'ü Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix serisinin ilk ağ cihazı olan çift bant GS-AX5400 WiFi 6 (802.11ax) oyuncu router'ını duyurdu. Her açıdan sağlam bir oyun deneyimi için tasarlanan ROG Strix GS-AX5400 keskin ve şık bir stile sahip. 160 MHz kanallarını kullanan router, toplam 5400 Mbps'e varan son derece yüksek Wi-Fi 6 hızları sunuyor.
Strix GS-AX5400 her tür oyun cihazında oyun paketlerine öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. Mobil Oyun Modu, Oyun Bağlantı Noktası ve Aygıt Hızlandırıcı özellikleriyle mobil cihazlara, bilgisayarlara veya oyun konsollarına öncelik vererek son derece esnek bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Konsol oyuncularına kullanımı kolay Open NAT özelliği sunulurken, VPN Fusion özelliği ise PC oyuncularının aynı anda hem VPN hem de normal bağlantı kullanmasına olanak veriyor.
Strix GS-AX5400 sahipleri, Instant Guard özelliği sayesinde dünyanın her yerinde herkese açık Wi-Fi erişim noktalarını güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu özellik tek tıkla Strix GS-AX5400'e güvenli bir VPN veri tüneli açıyor. Ayrıca, ASUS AiProtection Pro ile router'ın kullanım ömrü boyunca tüm bağlı cihazlara ağ güvenliği sağlanıyor.
Şık tasarım. Kazandıran güç.
Siyah rengin hâkim olduğu modaya uygun sportif bir tasarıma sahip olan kompakt boyutlu ROG Strix GS-AX5400, ROG Strix serisinin karakteristik havasını taşıyor. ROG Strix'e özgü pençe izi tasarımını taşıyan ürünün üst kısmında ise noktalı bir desen yer alıyor. Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen Aura RGB aydınlatmalı ön panel, isteğe bağlı olarak çeşitli aydınlatma efektlerini yansıtabiliyor.
Strix GS-AX5400'deki çift bant Wi-Fi 6 bağlantılarında, 5 GHz frekans bandında 160 MHz kanallardan yararlanılıyor. Böylece toplamda 5400 Mbps'e varan hızlara ulaşılıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri de çok fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağın verimliliğini artırarak Wi-Fi 5'e kıyasla 4 kata kadar daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Wi-Fi 6 ayrıca mevcut tüm Wi-Fi cihazlarıyla tamamen uyumlu çalışabiliyor.
Her cihazda en uygun oyun deneyimi
ROG Strix GS-AX5400 ile oyuncular ister dizüstü veya masaüstü bilgisayar ister akıllı telefon veya oyun konsolu olsun her tür cihazda en uygun oyun deneyimini yaşayabiliyor.
ASUS Router uygulamasından tek dokunuşla etkinleştirilen Mobil Oyun Modu, akıllı telefon oyunlarına anında öncelik vererek ping sürelerini ve gecikmeyi azaltıyor.
Özel Oyun Bağlantı Noktasına kabloyla bağlanan herhangi bir cihazdaki trafiğe karmaşık ayarlara ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak öncelik veriliyor. Strix GS-AX5400'ün çevrim içi kontrol panelindeki Aygıt Hızlandırıcı özelliği ile de istenen kablosuz cihaza öncelik tanınabiliyor. Adaptive QoS de trafiği analiz ederek oyun paketlerine öncelik veriyor. Böylece mümkün olan en iyi performans sunuluyor.
Konsol oyuncuları, Open NAT ile üç kolay adımda port yönlendirme işlemi yapabiliyor.
WAN ve LAN birleştirme özelliğiyle kullanıcılar tek tıkla iki adet Gigabit Ethernet bağlantı noktasını birleştirebiliyor ve böylece uygun bir servis sağlayıcıdan 2 Gbps'e ulaşan internet bağlantısı alabiliyor. Bunun yanı sıra aynı özelliği NAS gibi bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlara 2 Gbps LAN bağlantısı sağlamak için de kullanmak mümkün.
Çoğu router'da oyuncular VPN bağlantısı kurduğunda normal bağlantı kullanamıyor. Strix GS-AX5400'deki VPN Fusion özelliği, aynı anda hem VPN hem de VPN olmayan bağlantı kurmayı sağlıyor. Böylece oyuncular her zaman maksimum hıza ulaşıyor.
Her yerde daha fazla gizlilik
ROG Strix GS-AX5400 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router'ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Bağlı tüm cihazları koruma altına alan bu yazılımda gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikler de bulunuyor.
Dışarıda ise Strix GS-AX5400 sahipleri, herkese açık Wi-Fi bağlantılarını daha güvenli hale getiren Instant Guard özelliğiyle korunuyor. Strix GS-AX5400'e dünyanın her yerinden bir VPN veri tüneli açan Instant Guard, kullanıcılara risk taşıyan açık internet bağlantılarını gönül rahatlığıyla kullanma olanağı veriyor.
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ASUS ROG Strix GS-AX5400
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Antenler
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4 x harici anten
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Çalışma Frekansı
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2,4 GHz, 5 GHz
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Wi-Fi Veri Hızı
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802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n: 300 Mbps'e kadar
802.11ac (2.4 GHz, nitro-QAM): 500 Mbps'e kadar
802.11ac (5 GHz, nitro-QAM): 4333 Mbps'e kadar
802.11ax (2,4 GHz) 574 Mbps'e kadar
802.11ax (5 GHz) 4804 Mbps'e kadar
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Ağ Standartları
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IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6
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Bellek
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256 MB NAND Flash
512 MB DDR3 RAM
|
Giriş Çıkışlar
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WAN için 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
LAN için 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps
1 x USB 3.2 Gen 1
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Düğme
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Güç anahtarı, yeniden başlatma düğmesi, WPS düğmesi
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DC Güç Adaptörü
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AC Girişi: 100V~240V(50~60Hz)
DC Çıkış: 19V/1,75A
|
Paket İçeriği
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ROG Strix GS-AX5400 WiFi Oyuncu Router'ı
RJ-45 kablosu
Güç adaptörü
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti kartı
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Boyutlar
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268 x 180 x 59 mm (anten olmadan)
701 g
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