ASUS, RX 6700 XT Serisi Ekran Kartlarını Duyurdu! İşte Özellikleri!

AMD Radeon RX 6900 XT ve Radeon RX 6800 serisi ekran kartları piyasaya çıktıklarından beri adeta oyun tutkunlarının aklını başından alıyor. ASUS bu ekran kartları için olağanüstü performans, düşük gürültü ve yüksek hız aşırtma performansı sunan özel tasarımlar geliştirdi. ASUS şimdi özel tasarım Radeon RX 6700 XT ekran kartı modelleriyle benzer özellikleri orta seviye oyunculara da sunuyor. ROG Strix'in hiçbir şeyden ödün vermeyen performans ve soğutma özellikleri, TUF Gaming'in dayanıklı ve güvenilir gücü ve Dual modellerinin soğutma konusunda sunduğu uyum ve esneklik. Bunlar arasından diğer sistem bileşenlerine uygun bir ASUS Radeon RX 6700 XT ekran kartı kolaylıkla bulunabiliyor.
ROG Strix Radeon RX 6700 XT etkileyici stili ve performansıyla büyülüyor
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı, hava soğutmalı ekran kartları için geliştirilen son teknolojileri iddialı bir stille sunuyor. Karttaki üç yuva yer kaplayan devasa soğutma bloğu, daha yüksek ısı dağıtımı potansiyeli için arasından yedi adet ısı borusu geçen sık kanatlara sahip. Soğutma bloğu ve GPU, MaxContact süreciyle tamamlanan bir taban plakasıyla birleşiyor. Bu da yüzey alanını artırarak ısının GPU'dan daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.
Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen üç adet fan, fazla gürültü çıkarmadan önemli miktarda havayı soğutma bloğuna üflüyor. Böylece hem GPU soğutuluyor hem de kartın sessiz kalması sağlanıyor. Soğutma tasarımında her bir fanın ayrı bir rolü bulunuyor. Bariyer halkaları ve kanat sayıları, soğutma bloğunun her noktasına en uygun düzeyde hava iletmek için belirlendi. Özel kısa PCB sıcak havanın doğrudan kasanın hava akış yoluna iletilmesi için arka plakadaki kesikle fazladan alan sağlıyor. Bu şekilde tüm sistemin sıcaklığı da daha iyi seviyelere geliyor. ASUS'a özgü FanConnect II başlıkları sayesinde oyuncular, kasa fanlarının hızını GPU sıcaklığına göre ayarlayabiliyor, ihtiyaç anında soğuk hava akışını artırabiliyor. Sistem boştayken veya hafif yük altındayken olabildiğince az gürültü çıkmasını sağlayan bir sıfır dB modu da bulunuyor.
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartında göz alıcı stil standart olarak geliyor. Metalik hatlarla zenginleştirilen siyah ve gri yoğunluklu renk paleti, ROG dünyasına bağlılığını gösterirken kapsamlı kasa aydınlatma sistemlerine de mükemmel bir şekilde entegre oluyor. ROG Strix ekran kartının sol kenarında tam boy adreslenebilir RGB LED şerit Aura Sync uyumluluğu sayesinde diğer çevre birimleriyle birlikte etkileyici bir ışık gösterisinin parçası olabiliyor. Son bir dokunuş olan tam boy metal arka plaka sağlamlaştırıcı çerçeveyle birlikte yalnızca harika görünmekle kalmıyor aynı zamanda kartı sisteme takarken PCB'nin bükülmesini engelliyor.
Sessiz ve performanslı: TUF Gaming Radeon RX 6700 XT
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı yeni endüstriyel tasarımıyla sessizlik ve yeterli performans sunuyor. Üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, fırçalanmış alüminyumdan üretilen tek renkli ön koruma ile tam boy arka plaka arasında yer alıyor. Bu bölümler, belirli bir amaca yönelik performans talebinizin anlaşılmasını sağlayan sade TUF Gaming grafikleriyle süslü. Aura RGB arka aydınlatmalı TUF Gaming logosu oyuncuların sistemlerine son bir renkli dokunuş yapmasını sağlıyor. İsteyen kullanıcılar tamamen sade bir sistem için logonun aydınlatmasını kapatabiliyor.
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT sade bir stile sahip olsa da saat hızları, çalışma hızları ve düşük gürültü seviyesiyle büyülüyor. Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen ve farklı yönlere dönen üç adet fan, havayı 2,9 yuva büyüklüğündeki soğutma bloğundan geçirirken gürültü seviyesini artırmadan daha iyi performans için dönüş hızını da ayarlayabiliyor. Orta fan ve yan fanlar arasındaki kanat sayısı farkı, soğutma bloğunun her bölümüne en uygun hava akımını ileterek bileşenlerin istenen sıcaklık seviyesinde kalmasını sağlıyor. Özel kısa PCB'nin önünde geniş bir açıklığa sahip olan arka plaka, kasanın doğal hava akış yönüne daha fazla sıcak hava ileterek soğutma performansını artırıyor. Boştayken sıfır dB moduna geçen TUF Gaming Radeon RX 6700 XT, gözler kadar kulaklara da hitap ediyor.
Bu kart uzun oyun maratonlarında her türlü yüke dayanabilecek şekilde tasarlandı. Tüm seride yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. 144 saatlik testler ve son derece sağlam kapasitörler de uzun bir kullanım ömrü vadediyor. Güçlendirici çerçeve ise kartı sisteme takılıyken PCB'nin eğilmesini önlüyor.
ASUS Dual Radeon RX 6700 XT: Sade bir pakette büyük performans
En yeni AMD RDNA™ 2 mimarisi deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon ™ RX 6700 XT, performans ve sadeliği benzersiz bir şekilde birleştiriyor. Amiral gemisi ekran kartlarındaki gelişmiş soğutma teknolojilerinden yararlanan Dual, stilden çok malzeme kalitesine önem vererek dengeli bir sistem için mükemmel bir tercih sunuyor.
Dual Radeon™ RX 6700 XT'nin soğutma gücü, güvenilir Eksen teknolojisi tasarımıyla geliştirilen bir çift fanla başlıyor. Bu fanlar hava akışını 2,7 yuva büyüklüğündeki soğutma bloğuna odaklıyor. Siyah beyaz renkli sade tasarım ve şık LED şeritler göz alıcı bir stil oluşturuyor. Kart boştayken fanlar durarak sistemin hafif yüklerdeki gürültü düzeyini azaltıyor.
Tam boy alüminyum arka plakadaki sade kabartma grafikler ve cilalı paslanmaz çelikten montaj yuvasıyla bu kart her açıdan şık görünüyor. Auto-Extreme üretim süreci ve 144 saatlik onay döngüsü görüntülerin güvenilir bir şekilde devamlı akmasını sağlıyor.
ROG STRIX Radeon RX 6700 XT OC Edition Özellikleri
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Bellek hızı: 16 Gbps
- PCIe arayüzü: 4.0
- 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
- 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
ASUS DUAL Radeon RX 6700 XT Özellikleri
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Bellek hızı: 16 Gbps
- PCIe arayüzü: 4.0
- 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
- 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT OC Edition Özellikleri
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Bellek hızı: 16 Gbps
- PCIe arayüzü: 4.0
- 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
- 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
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