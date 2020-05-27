ASUS, W480 İş İstasyonu Serisini Duyurdu

Yeni iş istasyonu anakartı ve sistemi, KOBİ'ler ve içerik üreticiler için profesyonel düzeyde performans, güvenilirlik ve gelişmiş güvenlik sunuyor.

ASUS, W480 İş İstasyonu Serisini Duyurdu

ASUS, en yeni Intel® Xeon® W-1200 işlemcilerin tüm potansiyelini göstermek için tasarlanan W480 serisi iş istasyonu anakartı ve iş istasyonu sistemini duyurdu. ASUS W480 iş istasyonu serisi, gerekli performansı profesyonel düzeyde güvenilirlik ve güvenliği bütçe dostu bir fiyatla sunan bir iş istasyonu arayan KOBİ'ler ve içerik üreticiler için ideal çözüm sunuyor. 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip, 5,3 GHz saat hızında modellere kadar uzanan Intel Xeon W-1200 işlemcilere ek olarak 125 W ve 128 GB DDR4-2933 ECC bellek desteği sunan ASUS W480 iş istasyonu serisi 2D/3D CAD uygulamaları için özel olarak üretildi.

ASUS W480 iş istasyonu serisi ayrıca ASUS Control Center Express ve ASUS Control Center yazılımlarına da destek veriyor. Bu kurumsal sınıf BT takip ve yönetim yazılımları, kapsamlı kontroller ve kullanışlı işlevlerle BT operasyonlarını sadeleştirip verimi artırıyor. İşletmeler kendi operasyonel ölçeklerine ve kontrol odaları veya veri merkezleri gibi uygulama alanlarına göre yazılımların farklı özelliklerinden yararlanabiliyor.

Pro WS W480-ACE iş istasyonu anakartı

ASUS Pro WS W480-ACE anakart profesyonel düzeyde performans, güvenilirlik, hızlı bağlantı ve yönetim özellikleri sunuyor. Intel Xeon W-1200 işlemcilerden güç alan ve sistem çökmelerini azaltmak için veri bozulmalarını otomatik olarak tespit edip düzelten 128 GB ECC belleklere destek veren Pro WS W480-ACE, 12+2 güç aşamalı ve gelişmiş soğutma bloklu sağlam güç tasarımıyla 7/24 faaliyet halindeki profesyonel çalışma ortamlarının hızlı performans ve güvenilirlik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pro WS W480-ACE büyük dosyaların daha hızlı aktarılması ve yüksek çözünürlüklü videoların anında yayınlanması için iki adet yerleşik Ethernet girişine sahip. Bunlardan biri, geleneksel LAN bağlantılarına kıyasla 2,5 kata kadar daha fazla bant genişliğine sahip Intel 2.5G Ethernet desteği sunuyor. Sistem çöktüğünde veya işletim sistemi kurulmadığında, RTL8117 yönetim LAN girişi ile iş istasyonuna donanım düzeyinde uzaktan erişerek sistemi yeniden başlatmak, BIOS ayarlarını değiştirmek veya ASUS Control Center Express ile güncelleme yapmak mümkün.

Pro WS W480-ACE'nin giriş çıkış panelinde, her biri 20 Gbps hıza ulaşabilen iki adet Thunderbolt 3 Type-C bağlantısı yer alıyor. Thunderbolt ile altı adet cihazı papatya dizilimiyle bağlamak mümkün. Ayrıca DisplayPort 1.4 video sinyalleri de bu bağlantıyla aktarılabiliyor. Arka kısımda, her biri 10 Gbps'e kadar destek veren dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantısı ve 5 Gbps hıza ulaşabilen iki adet de USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantısı bulunuyor.

ASUS Control Center Express

100'den fazla ASUS anakartla uyumlu olan BT takip ve yönetim yazılımı ASUS Control Center Express, işletmelere birçok dikey pazarda esneklik ve kolay kurulum imkanı sağlıyor.

Beş dakikadan daha kısa sürede kurulabilen ASUS Control Center Express, sahip olduğu kullanışlı arayüz ve akıllı menülerle kolay durum takibi yapmayı sağlıyor. Yazılımdaki yenilikçi Kat Planı Görünümü özelliği, BT yöneticilerinin tüm cihazları görsel olarak gerçek zamanlı takip edebilmesini sağlıyor. Bu da cihazları liste görünümünde yönetmekten daha verimli bir çözüm sunuyor. BT yöneticileri, çalışma ortamının görünümünü JPEG biçiminde aktarıp, varlıkların kısayol simgelerini ekleyerek kolaylıkla gerçek zamanlı kontrol imkanı elde ediyor.

ASUS Control Center Express, tüm cihazlarınızın donanım, yazılım, kullanım ve bağlantı bilgilerini gerçek zamanlı olarak sunuyor. Bu sayede sistemdeki hataları belirleyip çökme riskini azaltarak üretkenliği artırmak mümkün oluyor. Ekran kartları da dahil olmak üzere tüm donanımların sistem sıcaklıkları, fan, voltaj ve donanım durumları gibi ayrıntılı bilgileri tek bakışta görülebiliyor.

Pro E500 G6 iş istasyonu sistemi

Yaratıcı profesyoneller için özel olarak geliştirilen ASUS Pro E500 G6 iş istasyonu, karmaşık tasarım, modelleme ve analitik işleri için olağanüstü performans sunuyor. Şık görünüm ve işlevselliği bir araya getiren estetik tasarıma sahip olan kasa, üçgen ağ desenli etkileyici ön paneliyle sistemde hava akışı sağlayarak sıcaklık kontrolü sağlıyor. Böylece güvenilirlik ve sürekli performans elde ediliyor.

Intel Xeon W-1200 işlemcilerden güç alan Pro E500 G6, 128 GB'a kadar ECC bellek ve yerleşik çift Ethernet girişine sahip. Bu girişlerden biri geleneksel LAN bağlantılarına kıyasla 2,5 kat daha fazla bant genişliği sunabilen Intel 2.5G Ethernet desteği sunuyor.

Uyumluluk konusunun önemini bilen ASUS, Pro E500 G6'nın ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara hazır olmasını da sağladı. ASUS aralarında Adobe, Autodesk ve V-Ray gibi isimlerin de bulunduğu birçok bağımsız yazılım markasıyla yakın çalışarak, yazılımların ASUS donanımlarıyla uyumlu çalıştığını test edip onaylatıyor.

Bakımı kolay bir tasarıma sahip olan ASUS Pro E500 G6, yöneticilerin hiçbir alet kullanmadan kasayı açarak bakım yapmasını ve sistem bileşenlerini yenilemesini sağlıyor. Böylece sistemin kesintisiz çalışma süresinin en yüksek seviyeye gelmesine yardımcı oluyor.

ASUS Control Center

ASUS Control Center; sunucular, iş istasyonları, mini PC'ler ve dijital tabelaların gerçek zamanlı takibi ve kontrolü için tasarlanan kapsamlı BT altyapı yönetim yazılımıdır. ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabilir, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izleyebilir, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabilir. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanır.

Pro E500 G6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

Pro WS W480-ACE

İşlemci

Xeon® W-1200 işlemciler için Intel® Socket LGA 1200

10. Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® işlemciler

Bellek

4 x DIMM, DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz, Maks.128GB

Yonga seti

Intel W480 Yonga seti

Ekran Kartı

NVIDIA® Quadro® ve AMD CrossFireX™ destekler

Depolama

6 x SATA 6Gb/s girişi

2 x M.2 yuvası 22110'a kadar, PCIe 3.0 x4 veya SATA modlarını destekler

Ethernet

1 x Intel® I225-LM 2.5Gb Ethernet

1 x Realtek® RTL8117 1Gb Ethernet

ASUS LANGuard

Genişleme Yuvaları

Intel® 10. Nesil işlemciler - 2 x PCIe 3.0 x16 yuvası

Intel® W480 Yonga seti

1 x PCIe 3.0 x16 slotu

2 x PCIe 3.0 x1 slotu

USB

Arka:

2 x USB 3.2 Gen 2 girişi (Type C)

4 x USB 3.2 Gen 2 girişi (Type A)

2 x USB 3.2 Gen 1 girişi (Type A)

Ön:

1 x USB 3.2 Gen 1 ön panel bağlantısı

1 x USB 3.2 Gen 1 başlığı

2 x USB 2.0 başlığı

Biçim

ATX

12 inç x 9,6 inç (30,5 cm x 24,4 cm)

Pro WS W480-ACE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci

Xeon® W-1200 işlemciler ve 10. Nesil Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 işlemciler

için Intel® Socket LGA 1200 

Bellek

4 x DIMM, DDR4 2933/2666 MHz, Maks.128GB

Yonga seti

Intel W480 Yonga seti

Ekran Kartı

Bir adet ekran kartına destek verir

Depolama

2 x dahili 2.5"/3.5" sürücü yuvası (tercihe bağlı verilen kafes gereklidir)

1 x dahili 2.5" sürücü yuvası

3 x dahili 3.5" sürücü yuvası (veya 3 adet dahili 2.5" sürücü yuvası: tercihe bağlı verilen kafes gereklidir)

M.2

1 x M.2 2280/2260/2242, PCIe Gen3 x4 veya SATA3 6Gb/s destekler

1 x M.2 22110/2280/2260/2242, PCIe Gen3 x4 destekler

Ethernet

1 x Intel® I225-LM 2.5 GbE LAN

1 x Intel® I219-LM Gigabit LAN

Genişleme Yuvaları

Toplam: 6

PCIeX1_1: PCIe x1 slotu, x1 Gen3 Bağlantısı, PCH'den

PCIeX16_1: PCIe x16 slotu, x16/x8 Gen3 Bağlantısı, CPU'dan

PCIeX1_2: PCIe x1 slotu, x1 Gen3 Bağlantısı, PCH'den

PCIeX16_2: PCIe x16 slotu, x0/x8 Gen3 Bağlantısı, PCIe x16_1'den değiştirilir, CPU'dan

PCIeX16_3: PCIe x16 yuvası, x4 Gen3 Bağlantısı, PCH'denPCIeX16_4: PCIe x16 yuvası, x4 Gen3 Bağlantısı, PCH'den, 4 SATA ile paylaşılır

USB

Ön:

2 x USB 3.2 Gen1 Girişi

2 x USB 2.0 Girişi

Arka:

2 x USB 3.2 Gen 2 girişi (1 giriş Type A, 1 giriş Type C)

4 x USB 3.2 Gen1 Girişi

Güç Kaynağı

300W 80PLUS Tek Güç Kaynağı, Bronz

500W 80PLUS Tek Güç Kaynağı, Altın

700W 80PLUS Tek Güç Kaynağı, Altın

İşletim Sistemi Desteği

Windows® 10

Boyutlar

423mm x 190mm x 435mm
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
28 Mayıs A101 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Bill Gates ve Koronavirüs Aşısı Hakkında İnanılmaz Bir İddia Daha
Bozuk Veya Çizik CD'lerden Nasıl Veri Kurtarılır? Açıkladık...
ASUS, W480 İş İstasyonu Serisini Duyurdu
Türkiye, 6G Çalışmalarına Başladı
Intel ve AMD'ye Çin'den Rakip Geldi: Montage Technology ve CPU'su Jintide

 

 