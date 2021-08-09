ASUS, Windows 11'i Destekleyen Anakart Modellerini Açıkladı

Belirli anakart modellerinde en son BIOS güncellemesi sonrasında hiçbir ayar değişikliği gerekmiyor.

ASUS, Windows 11'li Anakart Modellerini Açıkladı

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