Intel EVO Sertifikalı XPG XENIA Xe Ultrabook Tanıtıldı

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, yeni gaming ve lifestyle dizüstü bilgisayar modeli XENIA Xe'yi tanıttı. Intel ile işbirliği içinde tasarlanan EVO™ sertifikalı ürün 15.6" inçlik hafif gövdesinin içine yüksek performanslı bir sistem sığdırmayı başarıyor.
Göz Alıcı Görünüm, Yüksek Performans
Son derece şık ve modern bir tasarımı olan XPG XENIA Xe, yalnızca 14.9mm kalınlığındaki alüminyum gövdeye ve 1.65kg ağırlığa sahip. Intel ile birlikte geliştirilen ürün firmanın 11. nesil Core™ i5-1135G7 veya Core™ i7-1165G7 işlemcileri yanında Intel® Iris® Xe grafik kartını kullanıyor. Depolama kısmında XPG'nin yüksek performanslı PCIe Gen4 M.2 SSD'si GAMMIX S50 Lite kullanılan ürün, 16GB'a kadar LPDDR4x 4266MHz bellek barındırıyor. XENIA Xe'nin kullanıcıya bakan yüzündeyse 1080p Full HD çözünürlükte 15,6 inç büyüklüğünde, yüksek parlaklık ve düşük güç tüketimi sunan dokunmatik ekran yer alıyor.
XPG Genel Müdürü Alex Yin markanın yeni ürünü şöyle değerlendirdi, "XPG XENIA Xe modeli yeni dizüstü oyun bilgisayarımızı oyuncuların beğenisine sunacak olduğumuz için çok heyecanlıyız. XENIA Xe, oyunculara Intel'in en yeni teknolojilerini bir arada sunuyor. Bu modeli tasarlarken hem şık tasarıma sahip, günlük yaşamda kullanılabilecek sade tasarımlı bir cihaza hem de oyun oynamak ve çok yüksek yoğunlukta olmayan içerik üretimi gibi görevler için kullanılabilecek bir sistem arayan kullanıcıları düşündük. Bunları yaparken gelecekte yapılabilecek donanımsal eklemeler için de yer bıraktık."
Intel Sistemler Ürün Grubu Genel Müdürü Joel Christensen ise, iki markanın işbirliği hakkında şunları söyledi, "XPG ile ilk ince ve hafif gaming laptop modelleri üzerinde birlikte çalışmaktan dolayı sevinçliyiz. İşbirliğimizin sonucunda ortaya üst düzey bir tasarıma sahip, Intel'in 11. nesil işlemcileri ve XPG'nin PCIe Gen4 SSD'lerinden güç alan XENIA Xe, Intel EVO platformundaki en iyi deneyimlerinden birini sunuyor!"
Intel EVO Sertifikalı Performans
Intel'in yüksek performanslı işlemcilerini ve grafik işlemcisini kullanan XPG XENIA Xe ultrabook, GAMMIX S50 Lite PCIe 4 SSD ve kendi sınıfındaki diğer ürünlerde nadiren yer verilen 4266MHz hızındaki LPDDR4x RAM sayesinde Intel'in EVO platformunun gerekliliklerini tamamen karşılıyor. Bu çerçevede ürün, 16 saate varan pil ömrü, hızlı şarj desteği, bir saniyede hızlı Windows uyanma ve giriş özelliği, ultra hızlı Thunderbolt™ 4 bağlantısı, Intel Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, Hi-Fi hoparlörler ve geniş kapsama alanına sahip mikrofonlar ile kızılötesi web kamera gibi pek çok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.
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