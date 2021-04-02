Intel EVO Sertifikalı XPG XENIA Xe Ultrabook Tanıtıldı

XPG'nin eğlenceden ödün vermek istemeyen profesyoneller için tasarladığı XENIA Xe incelik, hafiflik ve performans yönünden son derece iddialı.

Intel Sertifikalı XPG XENIA Xe Ultrabook Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Apple'ın iOS İçerisine Gizli Bir Uygulama Yerleştirdiğini Biliyor musunuz?
Diş Çektirdiğinizde, Yerine Yenisinin Geleceği Hiç Aklınıza Gelir miydi?
Android Telefon Nasıl Hızlandırılır: A'dan Z'ye Android Hızlandırma Yolları
Kripto Paraya Yatırım Yapacaklara Önemli Tavsiyeler
Bilim Dünyasının Dev İsimleri, Geride Kalan 1 Nisan'ı da Şakasız Geçmedi...

 

 