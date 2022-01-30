ASUS, Yeni Taşınabilir DVD Yazıcısı ZenDrive V1M'yi Duyurdu

Bu stil sahibi USB-C DVD yazıcı modern ultra ince dizüstü bilgisayarları mükemmel bir şekilde tamamlıyor, kullanıcıların istedikleri her yerde eğlenmesine ve çalışmasına yardımcı oluyor.