ASUS, Yeni Taşınabilir DVD Yazıcısı ZenDrive V1M'yi Duyurdu

ASUS, Windows 11 ve macOS işletim sistemli dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla uyumlu, akıllı tasarımıyla kablo kalabalığının önüne geçen, USB-C® özellikli ASUS ZenDrive V1M harici DVD yazıcısını duyurdu. M-DISC desteği sunan ürün kapsamlı yazılım çözümleriyle birlikte geliyor.
Kabloların kendi içinde saklandığı şık tasarımıyla ZenDrive V1M, hem ofiste hem de dışarıda en son nesil ultra ince dizüstü bilgisayarları mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Kullanıcılar ses CD'lerini ve DVD'lerdeki multimedya içerikleri çalabiliyor, disk yazabiliyor, yazılım yükleyebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor.
Kullanışlı kablo depolama: Yerleşik 24 cm bağlantı kablosuyla kaybetme korkusuna son
ZenDrive V1M kristal kesim stildeki ince ve modern tasarımıyla birlikte depolama imkanı, farklı işlevler ve kullanım kolaylığı sunuyor. Ürünün köşesindeki kısım 24 cm uzunluğundaki bağlantı kablosunu saklamaya yarıyor. Böylece kullanıcıların kabloyu kaybetmekten korkmasına gerek kalmıyor. Akıllı stiliyle V1M, modern yaşamın yoğunluğunda her yere kolayca götürebileceğiniz vazgeçilmez bir yardımcı.
USB-C arayüzü: En yeni nesil ultra ince dizüstü bilgisayarlara mükemmel uyum
ZenDrive V1M hem Windows 11 ve daha önceki sürümlere hem de macOS'e destek veriyor. Her iyi yönde de takılabilen USB-C kablosu sayesinde V1M'yi popüler modern dizüstü bilgisayarlara takabilmek mümkün. Böylece hemen her bilgisayar çeşitli optik medya formatlarıyla multimedya içerik oynatmaya veya yedek almaya anında hazır hale getirilebiliyor. Bu ürün günümüzde çoğunlukla göz ardı edilen fakat çoğu kullanıcının halen ihtiyaç duyduğu bir işlevi sunuyor.
M-DISC desteği: Değerli fotoğrafları, videoları ve verileri nesiller boyu saklayın
ZenDrive V1M, aile fotoğraflarından evde çekilen videolara ve daha fazlasına kadar dijital ortamdaki tüm değerli anılarınızı korumak için arşiv kalitesinde bir çözüm sunan M-DISC'e destek veriyor. M-DISC yazma teknolojisi kaydedilen verileri kaya benzeri patentli bir katmana işliyor. En zorlu koşullara dayanıklı olan bu katman, ömür boyu biriktirdiğiniz anıları ve önemli verileri 1000 yıla kadar güvenli bir şekilde saklıyor.
Kapsamlı çözüm: Yedekleme için gereken her şey
ZenDrive V1M verileri korumak ve kullanıcıların rahat etmesini sağlamak için gereken her şeye sahip. Bunlar arasında Windows için kullanımı kolay yazılım çözümleri de yer alıyor.
Kullanışlı arayüzü sayesinde disk yazmayı üç basit adımda halleden çözümün yanı sıra parola denetimi ve gizli klasör işlevleriyle de güçlü ve zahmetsiz disk şifreleme ve veri koruma hizmeti sunuluyor. Üründe ayrıca Nero BackItUp yedekleme yazılımı da bulunuyor. Bu yazılımla fotoğraf, video ve veri arşivleri oluşturulabiliyor.
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