ASUS, yeni Tinker Board 2 serisini duyurdu. Arm® tabanlı bu gömülü tek kart bilgisayarlar (SBC) neredeyse bir kredi kartı boyutuna güçlü performans sığdırmayı başarıyor. Kendi aygıtlarını üretmek isteyenler, IoT meraklıları ve hobi sahipleri bu ideal platformla fikirlerine hayat verebiliyor.
IoT cihazları için üstün CPU ve GPU performansı
Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S, yeni 64 bit Armv8 mimarisine sahip Arm tabanlı 6 çekirdekli Rockchip RK3399 SoC ile diğer popüler SBC modellerine göre güçlü performans sergiliyor.
Tinker Board 2 serisinde bulunan Arm big.LITTLE™ adlı heterojen işlem mimarisi ise iki farklı işlemciyi tek bir SoC üzerinde bir araya getiriyor. big.LITTLE yazılımı görevleri otomatik olarak atıyor ve her CPU çekirdeğinin doğru işle ilgilenmesini sağlıyor. Bu sayede, Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S orijinal Tinker Board'dan 1,5 kat daha yüksek performans sunuyor ve rakip SBC modellerinden çok daha hızlı çalışıyor.
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Tinker Board 2 serisi güçlü grafik performansı için Mali T-860 GPU'dan yararlanıyor. Bu çok çekirdekli GPU, Arm Midgard mimarisiyle üretilen en yüksek performanslı model. Gelişmiş grafik kullanım senaryoları için tasarlanan Mali-T860; OpenGL ES 3.0/3.1, OpenVG 1.1, OpenCL ile yeni ve eski nesil 2D/3D grafik uygulamaları için diğer çerçevelere destek veriyor. Tinker Board 2'deki Mali-T860 GPU, orijinal Tinker Board'a göre %28 daha hızlı grafik performansı sunuyor.
Uzaktan kablosuz aygıt yazılımı güncelleme ve ASUS IoT Cloud Console ile profesyonel sınıf yönetim
Yeni Tinker Board 2 modellerini kontrol etmekte kullanılabilen ASUS IoT Cloud Console (AICC)[1], farklı işletim sistemleriyle çalışan IoT cihazlarından toplanan büyük veriyi yönetmek ve analiz etmek için kullanılan merkezi bir platform. Bu platform sayesinde, hızlı hata giderme, uzaktan yeniden başlatma ve güncelleme, takip ve analiz gibi işlemleri tek bir arayüz üzerinden halletmek mümkün.
Yeni seride uzaktan kablosuz aygıt yazılımı (FOTA)[2] kurulumu da destekleniyor. Böylece Tinker Board 2 veya 2S ile geliştirilen gömülü sistemler Android aygıt yazılımı, işletim sistemi ve sürücüleriyle uzaktan güncellenebiliyor.
Zengin bağlantı seçenekleri ve 4K UHD çözünürlükte iki ekrana destek
HDMI, USB-C üzerinden DisplayPort ve DSI bağlantılarına sahip olan Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S, iki adet 4K UHD çözünürlüklü ekrana destek vererek hem esneklik hem de etkileyici görüntü çıkışı sunuyor.
Yeni modeller bağlantılar konusunda da zengin. Hem USB 3.2 Gen 1 Type-A hem de USB 3.2 Gen 1 Type-C bağlantı noktalarına sahip olan ürünlerde WiFi 5 ve 2x2 çift bant 2,4/5 GHz antenlerle önceki WiFi standartlarına göre 10 kata kadar daha yüksek kablosuz aktarım hızları elde edilebiliyor.
Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S ayrıca en yeni Bluetooth 5.0 teknolojisinden de yararlanıyor. Böylece 2 kata kadar daha hızlı veri aktarımı ve 4 kata kadar daha geniş menzil sunuyor. Entegre Bluetooth özelliği ayrıca hoparlör, kulaklık ve oyun kontrolcüleri gibi çeşitli cihazları kablosuz olarak özgürce kullanma fırsatı sağlıyor. Tinker Board 2S'te ek olarak PCB'nin alt kısmında bir microSD kart yuvası da bulunuyor.
Kolay kurulum aracı ve mükemmel kullanım için takip imkanı
Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S'te sistemin tüm ayrıntılarını ayarlama imkanı veren esnek bir kurulum aracı yer alıyor. Kullanıcılar bu araçla performans ayarlarını yapmak istedikleri işe göre değiştirebiliyor. CPU ve GPU için maksimum ve minimum frekansları belirleme olanağı da sunan bu araçta, çalışma sırasında önemli verileri takip için de bir panel bulunuyor.
Android 10 desteği
Android 10[3] işletim sistemini kullanabilecek şekilde geliştirilen Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S, kullanıcılara bazı rakip SBC modellerinde olmayan heyecan verici ve ilginç özelliklerin kapılarını açıyor.
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