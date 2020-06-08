Atari'nin 2 Yıl Önce Tanıttığı Konsolu VCS, Galiba Bu Sefer Gerçekten Hazır

Atari'nin sürekli olarak ertelenen VCS konsolu, duyurulmasından iki yıl sonra, neredeyse hazır. Ekip, ilk 500 (yaklaşık olarak) Atari VCS üretim modelinin fabrikadan Haziran'ın ortasına kadar çıkmış olacağını açıkladı. Bu durum Atari için kamu kaynağı sağlayan 11.597 kişinin büyük bir çoğunluğunun bekleyişini sonlandırmayacak ancak ekip, artık parçaların mevcut olması ile beraber bu cihazlar için üretimin bu yaz ilerlemesini bekliyor.
Henüz her şey tamamlanmış değil. Her ne kadar bir oyun üyeliği anlaşması hazırlanmış olsa da, VCS için tam yazılım setinin detayları henüz verilmedi. Yine de yapılan ertelemelerin, yaşanan sorunların ve özellik değişimlerinin ardından üretimin başladığı haberi, destekçilerin bir nebze olsun rahatlamalarını sağlayacaktır.
VCS'nin başarılı olup olmayacağı ise tamamen farklı bir soru. Donanım anlamında dahili Ryzen çipi ve bazı PC-benzeri özellikleri ile ücretine göre güçlü bir cihaz olduğu söylenebilir. Ancak beklenen nostaljik hisleri yaratacak konsol olacağının bir garantisi bulunmuyor.
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