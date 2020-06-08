Atari'nin 2 Yıl Önce Tanıttığı Konsolu VCS, Galiba Bu Sefer Gerçekten Hazır

Yaşanan pek çok erteleme ve pek çok sorunun ardından Atari, 2 yıl önce duyurduğu VCS konsolunu nihayet piyasaya sürmek üzere.

08 Haziran 2020 00:02

Levent Öztürk