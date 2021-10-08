Windows 11'de Yeni Bir Sorun Daha Ortaya Çıktı: Şimdi de RAM Sorunu!

Gelen şikayetlere bakılırsa Windows 11'deki bellek sızdırma problemi, dosya yöneticisinin sistem RAM'ini yiyip bitirmesine neden oluyor.

Windows 11'de şimdi de RAM sorunu

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