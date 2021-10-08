Windows 11'de Yeni Bir Sorun Daha Ortaya Çıktı: Şimdi de RAM Sorunu!

Windows 11 artık kullanımda ve Microsoft bu işletim sisteminin "PC için yeni bir çağı başlattığını" iddia ediyor. Her ne kadar üzerinde çok çalışıldığı belli olsa da, Windows'un Dosya Yöneticisi ile ilgili problemler nedeniyle bellek sızıntısı ve sistem performansındaki düşmeler, Windows 11'in şaşaalı başlangıcına gölge düşürdü.
Bellek sızıntısı bilgisayarda çalışan bir programın belli bir görev için çok fazla RAM bellek ayırması, işi bittikten sonra da tuttuğu bu belleği geri bırakmaması anlamına geliyor. Dosya Yöneticisindeki bir bug'dan dolayı Windows 11'de bu problem ortaya çıkıyor.
Reddit kullanıcısı gyrohan269'un iddiasına göre, temel olarak, bir kullanıcı Dosya Yöneticisini kapatıp açtıktan sonra bu programın kullanmakta olduğu bellek miktarı artıyor. Bu durum bilgisayarı kapatıp açana kadar sürüyor.
Bu iddia, Reddit'te 1.000 kullanıcıdan olumlu oy aldı, yani benzer problemi yaşayan başka Windows 11 kullanıcıları da bulunuyor. Bazı kullanıcılarda ele geçirilip dışarı bırakılmayan bellek miktarının 1 GB'a kadar yükseldiği söyleniyor. Sonuçta bilgisayar ya çok yavaşlıyor ya da tamamen kilitleniyor.
Sorun ilk Reddit kullanıcısı tarafından Geri Bildirim Merkezi'ne bildirildi, ancak Microsoft bu konuda resmi bir açıklama henüz yayınlamadı. Henüz Windows 11'i indirmediyseniz, biraz beklemek akıllıca olabilir. Sonuçta, Microsoft'un sorunları çözmek için hala zamana ihtiyacı var ve Windows 10, 2025'e kadar desteklenecek.
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