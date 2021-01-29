Atari VCS, PS5 ve Xbox Series X'e Göre "Farklı Bir Şeyler" Deniyor

Yılan hikayesine dönmek üzereyken günleri saymaya başlayan Atari VCS, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e göre "farklı bir şey" sunacak. Peki, nedir bu "farklı şey?"