Atari VCS, PS5 ve Xbox Series X'e Göre "Farklı Bir Şeyler" Deniyor

Yılan hikayesine dönmek üzereyken günleri saymaya başlayan Atari VCS, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e göre "farklı bir şey" sunacak. Peki, nedir bu "farklı şey?"

  • Ercan Uğurlu
Atari VCS, PS5 ve Xbox Series X'e Göre Farklı

80'li 90'lı yılların çocuklarının rüyalarını süsleyen Atari sonunda geri dönüyor ve uzunca zamandır beklenen Atari VCS yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Atari VCS oyun konsolu için beklenti ve heyecan büyük, peki Atari VCS bu beklentileri karşılayabilecek mi?

Atari yöneticilerinden Michael Artz'a göre Atari VCS, oyuncular için oldukça ilgi çekici bir konsol olacak ve PlayStation 5 ile Xbox Series X karşısında farklı bir boşluğu dolduracak. Bunun oldukça dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu savunan Artz'a göre, Atari VCS, sadece bir konsol değil, aynı zamanda mini PC ve medya merkezi olarak oturma odalarını dolduracak bir ürün.

T3 ile yaptığı röportajda Atari VCS'yi anlatan Artz, Atari VCS'nin PC özelliklerini de kullanıcılara sunacağını ve böyle ve özel bir mini bilgisayar olarak kullanılabileceğini açıklarken, öte yandan oyun ihtiyacını da karşılayacak bir konsol şeklinde davranacağını söylüyor.

Hibrit bir oyun konsolu olarak yakında raflarda yer alması beklenen Atari VCS projesi, 2018 yılında Indiegogo'da başlamış ve fonlama yöntemi ile hayata geçirilmişti. İlk olarak 100 bin dolar hedefini kıran Atari VCS, şu an 3 milyon dolar fon almış durumda. Ancak bu Atari VCS'nin ucuz olacağı anlamına gelmiyor.

Atari VCS'nin fiyatının 389.99 dolar olacağı biliniyor. Bu da 299 dolar fiyatlı Xbox Series S karşısında önemli bir fiyat anlamına geliyor. O nedenle bu oyun konsolunun şansı nasıl olur, piyasaya çıktığında göreceğiz.

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Atari VCS, PS5 ve Xbox Series X'e Göre "Farklı Bir Şeyler" Deniyor

 

 