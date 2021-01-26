Android 11'de Olacakken Bir Anda Kaybolan Özellik, Android 12 ile Dönüyor

Google'ın Android 11'de yer alacağını söylediği ama sonrasında gizemli bir biçimde ortadan kaybolan bu özellik, Android 12 ile beraber geri dönebilir!

  • Levent Öztürk
Kaybolan özellik, Android 12 ile dönebilir
Future

Eğer herhangi bir sorun yaşanmazsa, bu yıl içerisinde Android 12 ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Yazılımın yayımı hakkındaki en son söylentilere göre de Google, ilk olarak Android 11'in geliştirici ön izlemesinde – en azından Pixel telefonlarda – gördüğümüz ama sonra kaybolan gizli bir özelliği geri getiriyor.

Bahsi geçen bu özellik, geri tuşuna iki kere basmayı gerektiriyor. 9to5Google tarafından görülen bilgiye göre bu kısa yol, nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak Google Assistant'ı açabiliyor, ekran görüntüsü alabiliyor, medya oynatmayı başlatıp durdurabiliyor, telefonun bildirimlerini gösterebiliyor veya son kullanılan uygulamalar görünüşünü açabiliyor.

Android 11'in erken sürümlerinin bazılarında görüldükten sonra bu kısa yolun kaldırılması, özelliği beğenenler için üzücü olmuştu. Kod içerisinde hiçbir zaman tamamen aktif olmasa da, Eylül ayında Android 11 yayımlandığı sırada özellik tamamen ortadan kaybolmuştu.

Görünene göre Google bir kez daha fikrini değiştirmiş durumda ancak halen bu kısa yolun işletim sisteminin son yayımında sunulacağının veya Pixel serisine ait olmayan telefonlarda kullanılabilir olacağının garantisi bulunmuyor. Ayrıca 9to5 Google'ın söylediğine göre bu özellik için Columbus kod adı seçilmiş durumda.

Yeni haberin söylediğine göre çift tıklama özelliğinin aslında Pixel 4 telefonlarda olan ve Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5 telefonlarda bulunmayan eski Active Edge sıkıştırma hareketinin yerini alması planlanıyordu ancak düzgün bir şekilde çalışmak için çok hassas bulundu.

Görünene göre artık bu sorunlar çözülmüş durumda ve özellik geri dönmeye hazır. Ayrıca kişiselleştirilebilen Android'den bekleyebileceğiniz gibi eğer istemiyorsanız özelliği kapatmanız da mümkün.

Eğer Google geçtiğimiz yıl ile aynı takvimi takip ederse, Android 12'nin sınırlı bir geliştirici ön izlemesini Şubat ayı gibi yakın bir tarihte görebiliriz.

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