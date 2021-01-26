Android 11'de Olacakken Bir Anda Kaybolan Özellik, Android 12 ile Dönüyor

Google'ın Android 11'de yer alacağını söylediği ama sonrasında gizemli bir biçimde ortadan kaybolan bu özellik, Android 12 ile beraber geri dönebilir!

26 Ocak 2021 10:00

Levent Öztürk