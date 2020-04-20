Atlas Kuyruklu Yıldızı, Parçalarına Ayrılırken Görüntülendi

Kendisini bir bütün olarak tutamayan Atlas kuyruklu yıldızı, parçalanırken amatör gökbilimciler tarafından böyle görüntülendi.

Atlas Kuyruklu Yıldızı Parçalarına Ayrılıyor
Comet AtlasMartin Gembec

Şöhretlerini sürdürme konusunda sorunlu olan kuyruklu yıldızların ne kadar süre parlayacağı belli olmuyor. Bir hafta parlayan bir kuyruklu yıldız, sonraki haftada güneşe yaklaşırken sıcağa dayanamayarak parçalanabiliyor.

Comet Atlas'ın hızlı bir aydınlanma aşamasından geçtiği, mart ayında keşfedilmişti. Bazı gökbilimciler, onu mayısta gökyüzünde izleyeceğimiz konusunda ümitliydi. Ancak birkaç hafta içinde belli oldu ki Atlas, bu beklentilere cevap vermeden önce parçalara ayrılmaya başladı. Şimdi amatör gökbilimciler, gök cisminin parçalara ayrılma anlarından dikkate değer görüntüler paylaşmaya başladılar.

Kuyruklu yıldızların davranışları pek kestirilemediğinden Atlas'ın parçalarına ayrılmasında bir sürpriz yok. Cisim, uzaktan görünmez hale gelinceye kadar parçalanmaya devam edebilir veya güneşe uçmadan önce insanlığa son bir kare verebilir.

Atlas için üzülmenize gerek yok çünkü gökyüzünde izlenecek çok şey var. Yeni bulunan SWAN adlı kuyruklu yıldız, şu sıralar yükselişte.

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