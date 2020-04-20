Atlas Kuyruklu Yıldızı, Parçalarına Ayrılırken Görüntülendi

Şöhretlerini sürdürme konusunda sorunlu olan kuyruklu yıldızların ne kadar süre parlayacağı belli olmuyor. Bir hafta parlayan bir kuyruklu yıldız, sonraki haftada güneşe yaklaşırken sıcağa dayanamayarak parçalanabiliyor.
Comet Atlas'ın hızlı bir aydınlanma aşamasından geçtiği, mart ayında keşfedilmişti. Bazı gökbilimciler, onu mayısta gökyüzünde izleyeceğimiz konusunda ümitliydi. Ancak birkaç hafta içinde belli oldu ki Atlas, bu beklentilere cevap vermeden önce parçalara ayrılmaya başladı. Şimdi amatör gökbilimciler, gök cisminin parçalara ayrılma anlarından dikkate değer görüntüler paylaşmaya başladılar.
Kuyruklu yıldızların davranışları pek kestirilemediğinden Atlas'ın parçalarına ayrılmasında bir sürpriz yok. Cisim, uzaktan görünmez hale gelinceye kadar parçalanmaya devam edebilir veya güneşe uçmadan önce insanlığa son bir kare verebilir.
Comet ATLAS— mizuho kai (@mizuho73700856) April 16, 2020
Taken by Jose de queiroz on April 15, 2020 @ Falera - Switzerland.
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Comet C/2019 Y4 (ATLAS)
04/15/2020
Another deep look into the center of the comet. There two distinct nucleons have formed, which plunge towards the sun, like in a race. pic.twitter.com/2WbkFOY6Q7
Best images I've seen so far from Nick Haigh, showing the fragments of Comet ATLAS pic.twitter.com/yf9kFWwtJZ— Con Stoitsis (@vivstoitsis) April 14, 2020
Disintegrated comet C/2019 Y4 (ATLAS) imaged on April 10 through 1.4m f/5.1 telescope at Astronomical Station Vidojevica, AOB, Serbia.— Igor Smolic (@pseudotrabant) April 12, 2020
5 fragments/condesations are clearly visible.
Exposition 60x60s, R filter. #CometAtlasY4 pic.twitter.com/B5ysRVKPPQ
Atlas için üzülmenize gerek yok çünkü gökyüzünde izlenecek çok şey var. Yeni bulunan SWAN adlı kuyruklu yıldız, şu sıralar yükselişte.
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