Audi RS6 GTO 40. yılını kutluyor! İşte Audi RS6 GTO çılgın hikayesi....

Audi Quattro, özellikle ralli dünyasında çok saygın bir yere sahip. Quattro sürücüsünün 40. yıldönümünde, Neckarsulm'daki Audi fabrikasında Marc Lichte liderliğindeki bir grup çırak, efsanevi Audi 90 quattro IMSA GTO'ya saygılarını sundular. İşte Audi RS6 GTO ve onun çılgın hikayesi...