Audi RS6 GTO 40. yılını kutluyor! İşte Audi RS6 GTO çılgın hikayesi....

Mekatronik, üstyapı ve alet yapımı alanlarından seçilen Neckarsulm'daki on iki üçüncü sınıf çırağından oluşan Audi Tasarım Direktörü Marc Lichte'nin gözetiminde, çok özel bir prototip tasarlamak için birkaç ay çalıştı: "Audi RS6 GTO Konsept."
Bu konsept otomobille, markanın tarihinde dört halkalı bir ikona övgüde bulunuyorlar. On yılın sonunda Amerikan şampiyonası turne otomobil yarışlarında asfalt üzerindeki verimliliği ile şaşırtan Audi 90 quattro IMSA GTO.
İLK KEZ 1989'DA ORTAYA ÇIKTI
Şimdi Audi RS6 GTO Konsepti, modifiye edilmiş yüksek performanslı seri spor otomobiller için tasarlanan Amerikan IMSA Şampiyonası'nın GTO kategorisinde 1989'da ilk kez ortaya çıktığından beri hakim olduğu sedan modelinin ayırt edici özelliklerini mevcut Audi tasarım dilinde yeniden yorumluyor.
Audi, 90 quattro IMSA GTO'yu piste koymadan önce, geçen yıl Audi 200 ile Trans Am şampiyonasında asfaltta quattro çekişin üstünlüğünü iddia etmişti.
Bu tasarım çalışmasının başlangıç noktası, 600hp V8 4.0 TFSI çift turbolu motoruyla Audi 90 quattro IMSA'nın kullanıldığı rekabet için hazırlanan 2,2 litrelik turbo beş silindirli bloktan performansta çok da uzaklaşmayan üretim Audi RS 6 Avant'tır. GTO, en az 720 hp geliştirebilir.
ARAÇ NASIL SEÇİLDİ?
Çırak grubunun koordinatörü ve projenin başı olan Timo Engler, aracın nasıl seçildiğini açıklıyor: "Çıraklar için, bir referanstan başlayarak bir araç inşa etmek ve quattro sürücüsünün geçmişini yeniden yaşamak önemliydi. 1980'lerin başı Audi'nin yarış tarihinin başlangıcına işaret ediyor; Audi 90 quattro IMSA GTO'nun Hans-Joachim Stuck ve Walter Röhrl gibi efsanelerin zaferleri ile 4 numaralı o salonda öne çıkan bir rol oynadığı bir hikaye".
Audi RS 6 Avant'ı referans olarak kullanan çırak ekibi, 3D baskı teknolojisinin merkezde olduğu bir dizi işe başladı. RS6 GTO Concept sadece 90 quattro IMSA GTO'nun dekorasyonunu Audi'nin o dönemdeki 'savaş renkleri' ile yeniden üretmekle kalmıyor: kırmızı, siyah, gri ve beyaz. Ayrıca, büyük hava girişleri, yan egzoz çıkışları, belirgin arka spoyler veya merkezi somunlu quattro tekerlekler gibi ana özelliklerinin çoğunu kurtarır. Burada olmasına rağmen, Audi çırakları bir lisans almışlardır: Audi quattro sürücüsünün kırk yıllık tarihine saygı olarak kapılardaki '4' rakamını '40' ile değiştirin.
ÇIRAKLARIN GÖSTERDİĞİ TUTKU VE ENERJİ ARACA YANSIYOR
Neckarsulm fabrikası başkanı ve proje sponsoru Helmut Stettner, "Çıraklarımızın RS6 GTO Konsepti inanılmaz derecede iyi bir araba" diye açıklıyor. Gösterdikleri tutku ve enerji etkileyici ve geliştirdikleri araca yansıtılıyor. Fikirlerine, yeteneklerine ve potansiyellerine katkıda bulunan ve ekibimizi aktif olarak destekleyen kararlı gençleri dört gözle bekliyoruz" diye ekliyor Stettner.
Dominik Reimann, "Projemizin her geçen gün geliştiğini görmek harikaydı" diyor. "Ancak, motoru ilk kez Eylül ayı başlarında çalıştırdığımızda gerçekten yaptığımız şeyin değerli olduğunu biliyorduk."
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