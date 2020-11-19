KKTC'nin yerli otomobili Günsel, Türkiye'ye geldi! Fiyatı için ilk yorum

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarda Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC'nin yerli otomobili Günsel, ilgilileriyle buluştu.
KKTC'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL TÜRKİYE'DE! ÖZELLİKLERİ NELER?
- Yüzde 100 elektrikli Günsel'in ilk modeli B9'un test sürüşleri de gerçekleşti. B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi.
- KKTC dışında ilk lansmanı Türkiye'de yapılan yapılan Günsel, B segmentinde elektrik motorlu bir yapıda. Prototip modelinde alüminyum şase kullanılan Günsel B9'un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretildi. Bu sayede hafifleyen Günsel'in performansı da artış gösterdi.
- Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da stantta hazır bulundu. Günsel mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Su ve havayla soğutan batarya, aracın -20 ila 55 santigrat derece arasında çalışmasını sağlıyor.
- Direksiyonu sağ tarafında olan araç, büyük sayılabilecek bir dokunmatik ekrana da sahip.
- Günsel'in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde tasarlandı. Ön far ve stop lambalarında değişiklik yapılacak olan Günsel'in ön difüzöründe de farklılıklar olacak.
- İç ambiyans aydınlatmaları da aracı üst segment otomobil havasına sokuyor.
- Seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin adede ulaşması bekleniyor.
GÜNSEL'İN FİYATI BELLİ OLDU MU?
Aracın fiyatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var." açıklamasında bulundu.
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