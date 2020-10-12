AV1 Codec Desteği, Çok Yakında Windows 10'a Geliyor

Microsoft, Google, Amazon, Netflix, Cisco, Intel ve Mozilla gibi teknolojinin önde gelen firmaları, 2015'te "Açık Medya İttifakı"nı (AOM) oluşturmuş ve açık kaynaklı medya formatları geliştirmek için harekete geçmişlerdi. Konsorsiyum, 2018'de AV1 video kodlama formatını yayınladı ve ardından Netflix, bu formatı Android uygulamasında desteklemeye başladı.
Microsoft ise yaptığı bir açıklamada AV1'i Windows 10'lu yeni nesil cihazlarda destekleyeceğini söyledi. AV1, H.264'e göre yüzde 50 daha iyi sıkıştırma sunuyor ve VP9'dan da yüzde 20 daha küçük videolara olanak tanıyor. Microsoft, AV1'in yazılıma dayanmak yerine donanım hızlandırmalı bir format olduğunu ve bu nedenle mobil cihazlarda pil tüketimini azalttığını da söylüyor.
Yeni Windows 10'lu cihazlar için AV1 desteği, bu sonbaharda gelecek. Yeni codec için donanımsal gereksinimler şöyle:
Bu işlemci veya GPU'lardan biri:
Intel Iris Xe Graphics destekli 11. Nesil Intel Core işlemci
NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU
AMD Radeon RX 6000 Serisi Grafikler (yakında çıkacak)
Bu donanımların yanı sıra sistemde Windows 10 yapı 1909'un, AV1 video uzantısının yüklü olması gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın