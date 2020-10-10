NASA Artemis görevi ve yeni uzay teknolojileriyle ilgili etkinlik yapacak

NASA Artemis olarak açıklanan insanlı ay görevi ve Tipping Point ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı etkinlik tarihini duyurdu. İşte detaylar...

NASA Artemis görevi ve yeni uzay teknolojileriyle ilgili etkinlik yapacak

NASA 2019 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2024'te Ay'a insanlı bir görev yapılacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu görevde bir kadın astronotun da görevlendirileceğini açıklamıştı.

NASA Başkanı'ndan Gelecek Açıklamanın Tarihi ve Saati

NASA'nın dün yaptığı duyuruda, görevle ilgili önemli bir açıklama yapılacağı ve açıklamanın tarihi paylaşıldı. Duyuruya göre, NASA Başkanı Jim Bridenstine 14 Ekim TSİ 18.45'te Artemis programı hakkında konuşacak ve NASA'nın son Tipping Point seçimlerini duyuracak. Peki Tipping Point nedir?

Tipping Point Nedir?

Tipping Point (taşma noktası) şu anlama geliyor: NASA'nın bir yatırımının bir teknolojiyi olgunlaştıracağı düşünüldüğünde o teknolojiyi taşma noktası olarak değerlendirecek. 14 Ekim'de işte bu taşma noktası olarak değerlendirdiği teknoloji seçimleri açıklanacak.

NASA Başkanı Jim Bridenstine'in açıklamalarının ardından NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürü Jim Reuter, uzay ajansının Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi hakkında gelişmeleri paylaşacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet imkanı
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Linux Kullanımı Bir Anda Yarıya Düştü. Peki Bunun Sebebi Ne?
HUAWEI P smart Serisi'nin Yeni Modeli P smart 2021, Huawei Online Mağaza'da
Elon Musk yine şaşırttı! Almanya'daki favori yiyeceği bakın neymiş...
Video Oyunu Oynayanlar, Oynamayanlara Göre Bu Önemli Avantaja Sahipmiş
ASUS, NVIDIA DPU ve EGX Çözümleriyle Güçlendirilen GPU Sunucularını Duyurdu

 

 