Avrupa Birliği, Apple Music Hakkında Şok Kararını Açıkladı

Avrupa Birliği, müzik akışı ile ilgili olarak Apple'ın App Store kurallarına karşı İtiraz Beyanını yayınladı. Bu beyanda, Apple'ın Apple Music hizmeti ile bir tekel oluşturmak çalıştığı söyleniyor. Bunun nedeni olaraksa, Spotify gibi rakiplerinden, uygulama içi satın alımlarda %30 kesinti yapılması ve yönlendirme tekniklerini kullanan üçüncü taraf uygulamalar üzerindeki kısıtlamalar gösteriliyor.
Apple Music, AB'deki müşterilere Avrupa Komisyonu'nun söylediğine göre tipik bir şekilde aylık 9,99 Euro karşılığında sunuluyor. Apple'ın %30 ücreti ve rakiplerinin genellikle maliyetleri müşterilere aktarması nedeniyle, bu durum, rakiplerin fiyatlarının 12,99 Euro'ya kadar çıkmasına neden oluyor ki AB, bu durumun piyasayı bozduğuna inanıyor.
Apple'ın ücretlerine bir yanıt olarak, rakiplerin neden kullanıcılardan Apple ekosisteminin dışında çevrimiçi premium üye olmalarını istemediklerini merak edebilirsiniz. Premium üyeliğe bu şekilde kaydolmak bir seçenek olsa da, Apple, uygulama geliştiricilerin iOS kullanıcılarını başka yerlerde mevcut olan daha ucuz abonelikler konusunda bilgilendirmelerini yasaklayan anti-yönlendirme hükümlerine sahip ve bu da kullanıcıların daha ucuz alternatifleri kendilerinin bulmak zorunda kalmaları anlamına geliyor.
AB Komisyonu, Apple'ın kendi platformunda alternatif uygulama mağazalarını kısıtladığını, bu nedenle uygulama geliştiricilerin uygulamalarını bu kısıtlamalar olmadan başka bir şekilde yayınlamasının zor olduğunu söylemekte. Komisyon, bu aşamada hangi önlemlerin alınmasını istediğini belirtmiş değil ve şu anda Apple'ın bu endişelere yanıt vermesini bekliyor.
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