Avrupa Komisyonu'nun Teklifi, Şarj Cihazları Konusunda Devrime Neden Olacak

Akıllı telefon üreticileri, 2024 yılına kadar şarj cihazlarını telefon kutularından çıkartmak zorunda kalabilir. Avrupa Komisyonu, akıllı telefonlarda kullanılan şarj cihazları için yeni bir yasama teklifi sundu. Avrupa Komisyonu'nun bu konuyu 2024 yılında yasalaştırması bekleniyor. Yani, bunun sonucunda 2024 yılında satın alacağınız herhangi bir telefonun kutusu içinden şarj cihazı çıkmayabilir. Ayrıca tüm cihazların ortak bir şarj portuna sahip olması da isteniyor. Bu şarj portu da USB-C olacak.
Teklif, sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. Kulaklıklar ve akıllı saatler de dahil olmak üzere, şarj edilen pek çok elektronik cihaz kapsam altında bulunuyor. Amaç, kuşkusuz elektronik atığı azaltmak olurken, diğer elektronik ürünler olan tablet, bilgisayar, kulaklık, kamera ve hoparlör gibi cihazların kutusundan da şarj cihazların çıkartılması bekleniyor.
Elbette bu konu, pek çok akıllı telefon üreticisini etkilemeyecek. Zira Android telefon üreticilerinin hemen hepsi, zaten USB-C kullanıyor. Ayrıca Samsung gibi bazı markalar, şarj cihazını kutudan çıkartmaya başladı bile.
Apple ise, her ne kadar şarj cihazını kutudan çıkartan ilk marka olsa da, USB-C kullanmayan tek üretici gibi görünüyor. Yıllardır Lightnin bağlantısını kullanan şirket, bu tekliften pek de memnun değil. Komisyon her ne kadar Apple'ı hedef almadığını söylese de, tekliften en çok etkilenenin Apple olacağı kesin. Apple da zaten, konu hakkında hemen bir açıklama yayınladı ve teklifin, sektöre ve yeniliğe zarar vereceğini iddia etti.
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