Avrupa Komisyonu'nun Teklifi, Şarj Cihazları Konusunda Devrime Neden Olacak

Apple bu işi hiç sevmeyecek: Avrupa Komisyonu, başta akıllı telefonlar olmak üzere pek çok cihazda 2024'te uygulanmaya başlayacak önemli iki değişiklik için düğmeye bastı.