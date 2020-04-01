Avrupa'da Koronavirüs'ten en genç ölüm: 12 yaşındaki Belçikalı bir kız

Yetkililer, 12 yaşındaki Belçikalı bir kızın koronavirüsten öldüğünü söyledi. COVID-19'un Belçika'da bir çocuğa zarar verdiği ilk ölüm. Ülkede hastalıktan 705 ölüm ve 12.000 vaka kaydedildi. İsmi belli olmayan Belçikalı kızdan önce, en genç kurban ise Portekiz'de Porto'dan 14 yaşındaki Vitor Godhino'ydu....