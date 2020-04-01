Avrupa'da Koronavirüs'ten en genç ölüm: 12 yaşındaki Belçikalı bir kız

Yetkililer, 12 yaşındaki Belçikalı bir kızın koronavirüsten öldüğünü söyledi. COVID-19'un Belçika'da bir çocuğa zarar verdiği ilk ölüm. Ülkede hastalıktan 705 ölüm ve 12.000 vaka kaydedildi. İsmi belli olmayan Belçikalı kızdan önce, en genç kurban ise Portekiz'de Porto'dan 14 yaşındaki Vitor Godhino'ydu....

Avrupa'da Koronavirüs'ten en genç ölüm: 12 yaşındaki Belçikalı bir kız

Daily Mail Online'ın haberine göre 12 yaşındaki Belçikalı bir kız, Avrupa'da koronavirüsten ölen en genç kişi oldu. Hükümet sözcüsü Dr. Emmanuel Andre,  "Genç yaştaki ölümler çok nadir görülür" açıklamasında bulundu.

En son resmi rakamlara göre, şu anda koronavirüsün neden olduğu hastalıktan ölen toplam 705 kişi var. Belçika'yı saran koronavirüs krizinde bir çocuğun ölümü ise ilk kez oldu.

Ölenlerin çoğu yaşlı kategorisine girerken, çocuklar büyük ölçüde solunum yolu rahatsızlıklarından ölüyor.

BELÇİKALI KIZIN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE EN GEÇ ÖLÜM PORTEKİZ'DEYDİ

Belçikalı kızın ölümünden önce, ölümcül hastalıktan ölen en genç Avrupalı, Portekiz Porto'daki 14 yaşındaki Vitor Godhino'ydu. Virüsten dolayı hastalandıktan sonra Pazar günü hayatını kaybetti.

Vitor'dan önce, 16 yaşındaki Fransız kız öğrenci Julie Alliot, Avrupa'nın en genç Covid-19 ölümü olarak rapor edildi. 25 Mart'ta Paris'teki bir hastanede öldü.

Alliot'un altta yatan sağlık durumu yoktu ve 'hafif öksürük' geliştikten bir hafta sonra öldüğü açıklandı. 

Pediatri dergisinde yapılan araştırmada, COVID-19 ile enfekte olan 2.100 çocuktan sadece 14 kişinin öldüğü belirtildi. Araştırma, çocukların yüzde 6'dan daha azının hastalıktan ciddi şekilde etkilendiğini buldu.

Belçika'nın yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı Pazartesi günü 500 kişiyi geçti, salgının başlamasından bu yana yaklaşık 12.000 vaka tespit edildi.

YOĞUN BAKIMA YAPILAN BAŞVURULAR AZALDI

Ülkedeki sağlık yetkilileri 513 COVID-19 ölümünün kaydedildiğini ve 11.899 vakanın laboratuvar testleri ile doğrulandığını söyledi. Ancak yetkililer, hastaneye ve yoğun bakım ünitelerine yapılan başvurulardaki artışın önceki 24 saatte biraz yavaşladığını aktardı.

Hükümetin salgın ekibi sözcüsü Emmanuel Andre, "Zirvede değiliz, ancak çekim noktası dediğimiz bu noktada, salgının gücünün son iki hafta boyunca gösterdiğimiz çabalar sayesinde azalmaya başladığı anlamına geliyor" dedi. 

ÖNLEMLER 18 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Cuma günü, Belçika virüsün yayılmasını yavaşlatmak için önlemleri 18 Nisan'a kadar iki hafta daha uzattı.

Okullar, restoranlar ve çoğu dükkan kapalı. Süpermarketlere giriş, sosyal mesafeyi koruyarak yapılıyor ve insanlara evden çalışmaları söylendi.

Açık hava spor aktivitelerine ve dışarıda yürüyüşe hala izin veriliyor ancak sadece küçük gruplar halinde, bir arkadaşıyla veya aynı çatı altında yaşayan aile üyeleri ile.

Başbakan Sophie Wilmes, virüsün yayılmasını devam etmesi halinde, kısıtlamaların 3 Mayıs'a kadar iki hafta daha uzatılabileceğini söyledi.

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