Avustralya'dan Google'ın Göğsünü Kabartan Rapor

Bir süre önce Avustralya'da incelemeye alınan Google, buna rağmen, sürpriz bir biçimde ülkenin "bir numarası" seçildi!

Google'ın Göğsünü Kabartan Rapor

Avustralya Marka Enstitüsü'nün 2019 Ulusal İtibar Sağlık Raporu, Google'ın ülkedeki en güvenilir marka olduğunu söyledi. Google ile ilgili gizlilik endişelerine rağmen raporun böyle bir sonuca varması şaşırttı.

Business Insider Avustralya'a göre Avustralya Marka Enstitüsü, bu sonuca 2.000 Avustralyalı ile yaptığı görüşmeler ışığında ulaştı. Mülakatlarda ürün ve hizmetler, yenilikçilik, iletişim, finansal performans, müşteri değeri, işlemler ve sosyal sorumluluk dahil olmak üzere itibar artırıcı faktörler ele alındı.

Rapor, Google'dan gururla bahsetti:

"Google, Avustralya'da en çok itibara sahiptir ve İletişim ve Finansal Performansın yanı sıra İnovasyonda özellikle öne çıkmaktadır."

Google, Avustralya'da incelemeye tabi olduğundan rapor gizlilik uzmanlarını şaşırttı. Firma, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'na (ACCC) gönderilen bir rapor kapsamında, cihaz başına ayda 1GB veri topladığı iddiasıyla incelemeye alınmıştı.

Ülkenin itibar sıralamasında ikinci sırada ise donanım mağazası zinciri Bunnings yer aldı. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise sırasıyla Samsung ve Apple bulunuyor.

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