Azizler filmi Netflix'te yayınlandı! İşte filme dair yapılan yorumlar

Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden yeni bir yapım "Azizler" filmi 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Peki Azizler filmi beğenildi mi? İşte filme dair yapılan yorumlar...

Netflix'in yeni Türk filmi Azizler: İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Salgın nedeniyle bir çok proje vizyon yerine dijitale hızlıca yönelmeye başladı. 4 Aralık'ta "9 Kere Leyla" filminin Netflix'te yayınlanmasının ardından, bu kez de "Azizler", Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı.

AZİZLER FİLMİ KONUSU

Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçen bir adamdır. Gençlik döneminde mesleği hakkında kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, sevmediği bir işe çalışır. Dört yıldır Burcu ile birlikte olan Aziz, artık ilişkisine bir son vermesi gerektiğini düşünür. Herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyen Aziz'in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz'in yapması gereken tek bir şey vardır o da bir yalan söyleyip, bu yalanı sürdürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu sonuçlar Aziz'in hayatının değişmesine neden olur.

AZİZLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Azizler filminde başrolleri Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan gibi isimler paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor.

Azizler | Resmi Fragman | NetflixAzizler | Resmi Fragman | Netflix
E kolye nerede? Azizler 8 Ocak’ta sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Azizler | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

AZİZLER FİLMİ BEĞENİLDİ Mİ? 

Merakla beklenen film, Netflix'te yayınlandı. Yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra da sosyal medyada konuşulmaya ve eleştirmenler tarafından eleştirilmeye başlandı. Beyazperde'den alınan bilgilere göre filmin kara mizahın yanı sıra buram buram sürrealizmle bezeli senaryosunda ise geride bıraktığımız aylarda Bir Başkadır ile ülke gündemimize oturan Berkun Oya'nın imzası var. Bu haliyle sanki başından beri Netflix siparişi gibi görünse de, birbiri içine yedirilmiş epizodik anlatamıyla Azizler 96 dakikalık, görsel efektlerde cömertçe davranılmış ve sinema için çekilmiş bir film. Yine odağına kaybeden, çıkışsız erkekleri alan ve kadın karakterlerini kenar süsü misali bu erkek hikayelerinin arasına serpiştiren film, ibresini ağırlıklı olarak Aziz (Engin Günaydın) ve Erbil (Haluk Bilginer) karakterlerinin duygu dünyaları üzerinden kurguluyor. Bu aslında bir durum filmi, başı sonu olan bir olay örgüsünden ziyade Aziz ve Erbil'in akışkan hikayelerini biraz da Alp (Öner Erkan) sosuna bulanmış ve "Denyo Caner" (Göktuğ Yıldırım) gerilimleri ile izliyoruz. Dipnotsuz geçmeyelim nefret edilesi her şeyin bacak kadar bir velette vücut bulmuş hali olan bu Denyo Caner karakteri, önümüzdeki günlerde sosyal medyada da iyi iş yapar... Aferin Göktuğ Yıldırım! 

Filme dair atılan tweet'lerden bazıları da şu şekilde:

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