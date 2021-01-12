Azizler filmi Netflix'te yayınlandı! İşte filme dair yapılan yorumlar

Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden yeni bir yapım "Azizler" filmi 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı. Peki Azizler filmi beğenildi mi? İşte filme dair yapılan yorumlar...