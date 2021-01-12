Azizler filmi Netflix'te yayınlandı! İşte filme dair yapılan yorumlar

Salgın nedeniyle bir çok proje vizyon yerine dijitale hızlıca yönelmeye başladı. 4 Aralık'ta "9 Kere Leyla" filminin Netflix'te yayınlanmasının ardından, bu kez de "Azizler", Netflix'te izleyicilerle buluştu.
Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlandı.
AZİZLER FİLMİ KONUSU
Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçen bir adamdır. Gençlik döneminde mesleği hakkında kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, sevmediği bir işe çalışır. Dört yıldır Burcu ile birlikte olan Aziz, artık ilişkisine bir son vermesi gerektiğini düşünür. Herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyen Aziz'in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz'in yapması gereken tek bir şey vardır o da bir yalan söyleyip, bu yalanı sürdürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu sonuçlar Aziz'in hayatının değişmesine neden olur.
AZİZLER FİLMİ OYUNCU KADROSU
Azizler filminde başrolleri Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan gibi isimler paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor.
AZİZLER FİLMİ BEĞENİLDİ Mİ?
Merakla beklenen film, Netflix'te yayınlandı. Yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra da sosyal medyada konuşulmaya ve eleştirmenler tarafından eleştirilmeye başlandı. Beyazperde'den alınan bilgilere göre filmin kara mizahın yanı sıra buram buram sürrealizmle bezeli senaryosunda ise geride bıraktığımız aylarda Bir Başkadır ile ülke gündemimize oturan Berkun Oya'nın imzası var. Bu haliyle sanki başından beri Netflix siparişi gibi görünse de, birbiri içine yedirilmiş epizodik anlatamıyla Azizler 96 dakikalık, görsel efektlerde cömertçe davranılmış ve sinema için çekilmiş bir film. Yine odağına kaybeden, çıkışsız erkekleri alan ve kadın karakterlerini kenar süsü misali bu erkek hikayelerinin arasına serpiştiren film, ibresini ağırlıklı olarak Aziz (Engin Günaydın) ve Erbil (Haluk Bilginer) karakterlerinin duygu dünyaları üzerinden kurguluyor. Bu aslında bir durum filmi, başı sonu olan bir olay örgüsünden ziyade Aziz ve Erbil'in akışkan hikayelerini biraz da Alp (Öner Erkan) sosuna bulanmış ve "Denyo Caner" (Göktuğ Yıldırım) gerilimleri ile izliyoruz. Dipnotsuz geçmeyelim nefret edilesi her şeyin bacak kadar bir velette vücut bulmuş hali olan bu Denyo Caner karakteri, önümüzdeki günlerde sosyal medyada da iyi iş yapar... Aferin Göktuğ Yıldırım!
Filme dair atılan tweet'lerden bazıları da şu şekilde:
Hankır hankır gülemediğimiz ama aynı minvalde verdiği mesajı da alamadığımız her işi de"Kara Komedi" diye adlandırmasak mı acaba #azizler? Fatih Artman'ın rolü tam olarak ne anlatıyor mesela? Ya da"absürd"derken kimin absürdündeyiz?Brecht desen değil, classical desen değil..Ney?— fullymully (@lililibilili) January 12, 2021
#azizler : Hayatımın boşa giden 90dakikasıydı— VA (@vhdadymn) January 12, 2021
#Azizler filmi kalabalıklar içinde ne kadar da yalnız olduğumuzun kanıtı aslında.— Amine (@aminesaguu24) January 12, 2021
başıma bir şey gelmeyecekse #Azizler filmini sevdim.— varoluşsal savcı (@sayserkoze) January 12, 2021
Bu kadar iyi bir kadroyla çok daha iyi bir film yapılabilirdi bence. Olay örgüsü yok, birçok detay seyircinin yorumuna bırakılmış. Beğenmedim. #azizler— Seda (@kaoshareketi) January 12, 2021
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