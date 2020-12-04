Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla yayınlandı! İşte oyuncuları, konusu

Ezel Akay imzası taşıyan bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın fragmanı aylar önce yayınlanmıştı ve ilgi görmüştü. Film, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu. 9 Kere Leyla'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...