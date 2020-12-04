Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla yayınlandı! İşte oyuncuları, konusu

Ezel Akay imzası taşıyan bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın fragmanı aylar önce yayınlanmıştı ve ilgi görmüştü. Film, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu. 9 Kere Leyla'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla'dan ilk fragman! İşte oyuncuları, konusu

Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerle tanınan, son olaraksa Küçük Kara Balıklar belgeseline imza atan Ezel Akay, yeni film ile izleyici karşısına çıkıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ile adından sıkça söz ettirecek olan Ezel Akay'ın yeni filmi "9 Kere Leyla".

Koronavirüs nedeni ile vizyon tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın hakkını Netflix satın almıştı. Film bugün Netflix'teki yerini aldı. 

9 KERE LEYLA NETFLİX'TE YERİNİ ALDI

Film, 4 Aralık (bugün) Netflix'te izleyici ile buluştu. İşte fragmanı:

9 Kere Leyla | Resmi Fragman | Netflix9 Kere Leyla | Resmi Fragman | Netflix
Bir evlilik. İki aşk. Üç bela. Ezel Akay (Ezop)’dan 9 Kere Leyla, 4 Aralık’ta sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyondan fazla ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: 9 Kere Leyla | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.

9 KERE LEYLA KONUSU NEDİR?

Resmi fragmanı paylaşılan filmin konusu şöyle:

"Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem'in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem'in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla'dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis'ten başkasını görmeyen Adem, Leyla'yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla'yı öldürmek Adem'in sandığı kadar kolay değildir."

9 KERE LEYLA OYUNCU KADROSU

HALUK BİLGİNER – ADEM
DEMET AKBAĞ – LEYLA
ELÇİN SANGU – NERGİS
FIRAT TANIŞ - MAHDUM
ALİCAN YÜCESOY – HARİS

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