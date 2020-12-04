Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla yayınlandı! İşte oyuncuları, konusu

Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerle tanınan, son olaraksa Küçük Kara Balıklar belgeseline imza atan Ezel Akay, yeni film ile izleyici karşısına çıkıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ile adından sıkça söz ettirecek olan Ezel Akay'ın yeni filmi "9 Kere Leyla".
Koronavirüs nedeni ile vizyon tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın hakkını Netflix satın almıştı. Film bugün Netflix'teki yerini aldı.
9 KERE LEYLA NETFLİX'TE YERİNİ ALDI
Film, 4 Aralık (bugün) Netflix'te izleyici ile buluştu. İşte fragmanı:
9 KERE LEYLA KONUSU NEDİR?
Resmi fragmanı paylaşılan filmin konusu şöyle:
"Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem'in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem'in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla'dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis'ten başkasını görmeyen Adem, Leyla'yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla'yı öldürmek Adem'in sandığı kadar kolay değildir."
9 KERE LEYLA OYUNCU KADROSU
HALUK BİLGİNER – ADEM
DEMET AKBAĞ – LEYLA
ELÇİN SANGU – NERGİS
FIRAT TANIŞ - MAHDUM
ALİCAN YÜCESOY – HARİS
- En iyi Türk komedi filmleri! Son yılların IMDb puanı en yüksek komedi filmleri!
- Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 7. Koğuştaki Mucize
- En sıkı izleyiciler bile fark edemiyor! Truman Show'daki gizli detaylar
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın