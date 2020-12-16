Netflix'ten seri katil belgeseli: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

Netflix, belgesel yapımları ve gerçek hayat hikayelerini listesine eklemeye devam ediyor. Netflix, ürpertici yeni belgesel dizisi "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak"ın resmi fragmanını ve afişini yayınladı...