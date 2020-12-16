Netflix'ten seri katil belgeseli: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

Online içerik platformu Netflix, belgesel yapımlarına yenisi eklemeye hazırlanıyor. "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" adı verilen belgesel, Richard Ramírez isimli seri katile odaklanan belgesel tarzında bir dizi olacak.
Yönetmen koltuğunda Tiller Russell'ın oturduğu dizinin yürütücü yapımcıları ise Tiller Russell, Tim Walsh, Eli Holzman, Aaron Saidman'den oluşuyor.
NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?
"Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak", 13 Ocak 2021'de tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak. 4 bölümden oluşan 60'ar dakikalık mini belgesel dizi için geri sayım başladı.
NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK KONUSU
Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Amerikan tarihinin en kötü şöhretli seri katillerinden birinin yakalanıp adalete teslim edilmesinin gerçek hikayesini anlatıyor.
Birinci ağızdan dinlediğimiz yürek parçalayıcı röportajlar, sürükleyici arşiv görüntüleri ve muhteşem fotoğraflarla anlatılan dört bölümlük belgesel dizi, ikonik bir Los Angeles hikayesine ayna tutuyor.
NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK FRAGMANI
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