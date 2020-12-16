Netflix'ten seri katil belgeseli: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

Netflix, belgesel yapımları ve gerçek hayat hikayelerini listesine eklemeye devam ediyor. Netflix, ürpertici yeni belgesel dizisi "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak"ın resmi fragmanını ve afişini yayınladı...

Netflix'ten seri katil belgeseli: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

Online içerik platformu Netflix, belgesel yapımlarına yenisi eklemeye hazırlanıyor. "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" adı verilen belgesel, Richard Ramírez isimli seri katile odaklanan belgesel tarzında bir dizi olacak.

Yönetmen koltuğunda Tiller Russell'ın oturduğu dizinin yürütücü yapımcıları ise Tiller Russell, Tim Walsh, Eli Holzman, Aaron Saidman'den oluşuyor.

NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak", 13 Ocak 2021'de tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak. 4 bölümden oluşan 60'ar dakikalık mini belgesel dizi için geri sayım başladı.

NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK KONUSU

Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Amerikan tarihinin en kötü şöhretli seri katillerinden birinin yakalanıp adalete teslim edilmesinin gerçek hikayesini anlatıyor.

Birinci ağızdan dinlediğimiz yürek parçalayıcı röportajlar, sürükleyici arşiv görüntüleri ve muhteşem fotoğraflarla anlatılan dört bölümlük belgesel dizi, ikonik bir Los Angeles hikayesine ayna tutuyor.

NIGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK FRAGMANI

Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak | Resmi Fragman | NetflixNight Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak | Resmi Fragman | Netflix
KAPILARINIZI KİLİTLEYİN. Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak 13 Ocak’ta Netflix’te. Amerikan tarihinin en dehşet verici seri katillerinden biri olan ve Kaliforniya’da yaşamı durma noktasına getiren gerçek bir canavarın hikâyesine tanıklık edin. Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ı yalnızca Netflix’te izleyin: Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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