Balıklar Karada Yürüyebilir mi? En Azından 11 Balık Türü İçin Cevap Evet!

1985 yılında bilim insanları, şelaleye tırmanan mağara balığı (Cryptotora thamicola) adını verdikleri, Tayland'ın Mae Hong Son Bölgesi'nde yaşayan bir balık türünü keşfettiklerinde oldukça şaşırmışlardı. Mağaralarda yaşayan diğer pek çok canlı gibi C. thamicola da görüş yeteneğini kaybetmiş durumdaydı. Ancak bu sorunla başa çıkmak için mağara ortamındaki su topluluklarının arasında bulunan kayalıklara tırmanabiliyordu.
Diğer balıklar da sudan zıplayarak karada hareket etmek için güçlü kuyruklarını kullanma yetisine sahipler ancak gerçek yürüyüş farklı bir konu. Örneğin "Meksika Yürüyen Balığı" aslında bir balık değil.
2016 yılında yapılan bir araştırmada, C. thamicola'nın hareket etmek için karada yaşayan hayvanlara benzer büyük bir pelvik kemere sahip olduğu ve alışıldık dört ayaklı yürüyüşü – sağ ön ve sol arka beraber, sonra sol ön ve sağ arka beraber – kullandığı bulundu. Ancak bu durumda hareket eden şeyler bacaklar veya ayaklar değil, balığın yüzgeçleri oluyor.
Florida Müzesi'nden Zachary Randall, C. thamicola'nın bunu başaran anatomiyi kendi başına mı geliştirdiğini yoksa ilişkili türlerde var olan bir yapıyı mı kullandığını merak etti. Şelaleye tırmanan mağara balığı kendi türünün bilinen tek örneği ancak daha geniş olan tepe nehri çopra balığı (Balitoridae) ailesine dahil ve bu yüzden Randall ve arkadaşları, diğer çopra balıklarının kemik yapılarını incelediler.
Journal of Morphology'de bildirdiklerine göre, en azından 10 çopra türü daha su dışında yürümelerini destekleyecek kadar güçlü pelvik kemere sahip. Randall yaptığı açıklamada "balıklar genellikle omurgaları ve pelvik yüzgeçleri arasında bir bağlantıya sahip değiller" diyor ve ekliyor: "Ancak daha önceki fikir, mağara keler balığının tamamen eşsiz olduğu yönündeydi. Bu makalenin ilgi çekici olan yanı, sağlam pelvik kemerlerin tepe nehri çopra balıkları ailesinde tahmin ettiğimizden daha yaygın olduğunu detaylı bir şekilde gösteriyor olmasıdır."
Şu anda bilinen 100'den fazla tepe nehri çopra balığı türü bulunuyor. Bir New Jersey Teknoloji Enstitüsü doktora öğrencisi olan başyazar Callie Crawford, çopraların fiziksel özellikleri türler arasında değişiklik gösterse de, hızlı akan nehir ortamlarına uyum sağlamak için genetik kapasiteyi paylaştıklarını belirtiyor.
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