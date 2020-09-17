Balıklar Karada Yürüyebilir mi? En Azından 11 Balık Türü İçin Cevap Evet!

Araştırmacılar, en azından 11 balık türünün, karada yürümek için gerekli olan hemen her şeye sahip olduğunu ortaya çıkarttı.

17 Eylül 2020 14:00

Levent Öztürk