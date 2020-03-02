Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!

İrlanda'daki University College Cork'ta su altı yaşamına dair çalışmalar yürüten akademisyen Dr. Mark Jessopp, okyanuslardaki gürültü yüzünden balinaların birbirleriyle iletişim kurabilmekte zorlandıklarını söylüyor.
Dr. Mark Jessopp, "İletişim kurabilmek için birbirlerine çığlık atarak daha fazla enerji ve zaman harcıyorlar, tıpkı çok gürültülü bir ortama insanların birbirleriyle konuşurken bağırmak zorunda kalmaları gibi" diyor.
Petrol ve gaz şirketleri dahil olmak üzere birçok kuruluş, su altında nelerin olduğunu keşfedebilmek için haritalama çalışmaları amacıyla sismik araştırmalar yapıyor. Haritalama işleminde kullanılan şok dalgaları su altı tabanına doğru püskürtülür. Bu şok dalgaları su altında defalarca tekrarlanır. Su altında yaşayan canlılar için bu sesler büyük birer patlama gibi etki yaratır. "Su altındaki bu gürültünün canlıları olumsuz etkilediğine dair birçok kanıt var" diyor Dalhousie Üniversitesi'nden Lindy Weilgart.
Üstteki haritada su altı gürültü yoğunluğu görünüyor.
Bu şok dalgalarının etkileri sadece balina veya yunus gibi memeliler tarafından hissedilmiyor. Gürültü seviyelerinin artmasıyla balıklar, yengeçler gibi omurgasızların davranışlarında da değişiklikler gözlemleniyor. Bu davranış değişimleri arasında beslenmeyi bırakmak veya avcılara karşı kaçma ve gizlenme hareketleri yer alıyor. Bilim insanları su altı canlıların eylemlerindeki bu değişimden ötürü endişeli.
ARABA BOYUTUNDA VE BOYNUZLU KAPLUMBAĞA FOSİLİ KEŞFEDİLDİ!
PANGOLİNLER HALA TEHDİT ALTINDA
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın