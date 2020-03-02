Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!

Yapılan araştırmalar balinaların su altındaki gürültüler yüzünden iletişim kurmakta zorlandıklarını, bu yüzden birbirlerine çığlık atarak haberleştiklerini ortaya koyuyor. Okyanuslardaki gürültü, diğer su altı canlılarını da olumsuz etkiliyor. Bilim insanları su altı canlılarındaki gözlemlenen değişimler yüzünden endişeli