Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!

Yapılan araştırmalar balinaların su altındaki gürültüler yüzünden iletişim kurmakta zorlandıklarını, bu yüzden birbirlerine çığlık atarak haberleştiklerini ortaya koyuyor. Okyanuslardaki gürültü, diğer su altı canlılarını da olumsuz etkiliyor. Bilim insanları su altı canlılarındaki gözlemlenen değişimler yüzünden endişeli

Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!

İrlanda'daki University College Cork'ta su altı yaşamına dair çalışmalar yürüten akademisyen Dr. Mark Jessopp, okyanuslardaki gürültü yüzünden balinaların birbirleriyle iletişim kurabilmekte zorlandıklarını söylüyor.

Dr. Mark Jessopp, "İletişim kurabilmek için birbirlerine çığlık atarak daha fazla enerji ve zaman harcıyorlar, tıpkı çok gürültülü bir ortama insanların birbirleriyle konuşurken bağırmak zorunda kalmaları gibi" diyor.

Petrol ve gaz şirketleri dahil olmak üzere birçok kuruluş, su altında nelerin olduğunu keşfedebilmek için haritalama çalışmaları amacıyla sismik araştırmalar yapıyor. Haritalama işleminde kullanılan şok dalgaları su altı tabanına doğru püskürtülür. Bu şok dalgaları su altında defalarca tekrarlanır. Su altında yaşayan canlılar için bu sesler büyük birer patlama gibi etki yaratır. "Su altındaki bu gürültünün canlıları olumsuz etkilediğine dair birçok kanıt var" diyor Dalhousie Üniversitesi'nden Lindy Weilgart.

SU ALTI GÜRÜLTÜ HARİTASI

Üstteki haritada su altı gürültü yoğunluğu görünüyor.

Bu şok dalgalarının etkileri sadece balina veya yunus gibi memeliler tarafından hissedilmiyor. Gürültü seviyelerinin artmasıyla balıklar, yengeçler gibi omurgasızların davranışlarında da değişiklikler gözlemleniyor. Bu davranış değişimleri arasında beslenmeyi bırakmak veya avcılara karşı kaçma ve gizlenme hareketleri yer alıyor. Bilim insanları su altı canlıların eylemlerindeki bu değişimden ötürü endişeli.

ARABA BOYUTUNDA VE BOYNUZLU KAPLUMBAĞA FOSİLİ KEŞFEDİLDİ!

PANGOLİNLER HALA TEHDİT ALTINDA

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Günün En çok Okunanları
Twitter'dan Çakma Hesaba "Mavi Tik"
AMD, Ekran Kartı Satışlarında da Şov Yapıyor!
Intel'in Oyuncuların Sevgilisi İşlemcisi Ömrünün Sonuna Geldi
44MP Ön Kameralı Oppo Reno 3 Pro Tanıtıldı!
Star Wars Efsanesinin Geleceği: Project Luminous Nedir?

 

 