Bankacılıkta "Doğal Dijital Dönüşüm" Başlayacak

Küresel pandemi, bankaların dijital hizmetlerini daha da geliştirmesini ve hızlandırmasını sağladı. Son yıllarda Türkiye'de yaygınlaşmasını sürdüren dijital bankacılık, pandeminin etkisiyle daha da önem kazanarak gelişimini sürdürdü. Dijital dönüşüm süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyan firmalara küresel standartlarda ürün desteği, proje danışmanlığı, sistem entegrasyonu ve uçtan uca proje yönetimi hizmetleri sunan Linktera, pandemi döneminde dijital bankacılık uygulamalarını değerlendirdi.
Bankalar 3 alanda büyük yük sırtlandı
Bankacılık sektörünün pandeminin getirdiği hızlı değişim rüzgarını mevcut fonksiyonlarını dijital kanallara entegre ederek yakalayabildiğini ifade eden Linktera Danışmanlık Grup Direktörü Başak Yüzbaşıoğlu, "Bankacılık sektörü, önümüzdeki dönemde daha büyük bir dalga halinde gerçekleşecek "doğal dijital – digital native" dönüşümün tohumlarını da bu dönemde başarıyla atmış oldu. Kurumlar pandemi döneminde mevcut fonksiyonların dijital kanallara entegrasyonunu artırarak dijitalleşme indeksini artırırken üç başlıkta özetleyebileceğimiz bir yükü sırtlanmış oldular. Bunlardan ilki kurumların geçici ve hızlı olarak çözüm ürettiği fakat odağında müşteri ve kullanıcı deneyimi olmayan uygulamalar. İkincisi, BT ekiplerinin üzerindeki zaman baskısı ve mevcut düzenin kısıtları yazılım verimliliğinin düşmesine ve teknik borcun artmasına neden oldu. Birçok bankanın ajandasında olan altyapı dönüşüm çalışmalarının da hem bu nedenle hem de buluta hazırlığı hızlandırmak amacıyla ivmelendiğini görüyoruz. Pandeminin getirdiği bilinmezliğin ve hızlı dijitalleşme stresinin gölgede bıraktığı üçüncü konu ise şirketlerin kültür değişimi. Birçok kurum geçtiğimiz dönemde daha çevik olmak zorunda kaldı. Ancak bu kurumların çevik, müşteri odaklı ve müşteriye karşı hesap vermeye hazır bir iş yapış şeklini kurum kültürü haline getirmek üzere net bir yol planı da olmadığını görüyoruz" dedi.
Bankalar, kurum kültürlerini müşteri odağında geliştirecek
2021 ve 2022 yıllarında şirketlerin bu üç başlıktaki çalışmalarını hızlandıracağını ve yol planlarını bu şekilde oluşturacaklarını ifade eden Başak Yüzbaşıoğlu şunları ekledi: "Linktera olarak 10 yılı aşkın bir süredir birçok bankaya dijital dönüşüm ve altyapı dönüşüm çalışmalarında iş ortaklığı yapmaya devam ediyoruz. Yönetim Danışmanlığı ve Süreç Mükemmeliyeti ekiplerimizle stratejik yol planlarını ve dijital indeksi artırılmış iş akışlarını oluştururken, Teknik Mimari ve Teknoloji Geliştirme ekiplerimizle doğal dijital ve buluta hazır altyapıları oluşturmaya devam ediyoruz. Linktera danışmanlık ekiplerinin bankacılık üzerine oluşturduğu odak sayesinde, Hazine veya Krediler gibi iş bilgisi yoğun alanlar başta olmak üzere, ödeme sistemleri, iş akışları, doküman yönetim sistemleri, kampanya gibi birçok konuda bankacılık sektörüne desteğimiz devam ediyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın