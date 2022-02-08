Barcelona'nın Ünlü Stadı Nou Camp'ın İsmi, Spotify Nou Camp Oluyor!

Katalan radyosu RAC1'in haberine göre göre Barcelona, 237 milyon sterlinlik bir sponsorluk anlaşması kapsamında, stadı Nou Camp'ın ismini değiştiriyor. Anlaşmanın tarafları Barcelona kulübü ve Spotify. Anlaşmaya göre Barcelona, gelecek sezon maçlarını yeni ismiyle Spotify Nou Camp'ta oynayacak. Başka bir deyişle Nou Camp'ın yeni ismi, Spotify Nou Camp olarak değişecek.
Üç sezonluk anlaşma, sadece stadın adının değişimini kapsamıyor. Müzik platformunun ismi ve logosu, hem erkek hem de kadın takımlarının formalarının yanı sıra antrenman malzemelerinde de yer alacak.
Barcelona, 2006 yılına kadar formalarında herhangi bir forma sponsoru taşımıyordu. Daha sonra bu gelenek Unicef hayır kurumunun formalarda kendine yer bulması ile sona erdi. Ardından da kulüp, bazı ticari sponsorların isimlerini formalarında taşımaya başladı. Spotify, bu ticari isimlerin sonuncusu olacak gibi görünüyor. Yeni anlaşmanın ayrıca, finansal olarak zor günler geçiren ve yıldız futbolcusu Messi'nin kontratını yenilemeyen Barcelona için bir nefes alma fırsatı sunacağı düşünülüyor.
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