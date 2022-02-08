Barcelona'nın Ünlü Stadı Nou Camp'ın İsmi, Spotify Nou Camp Oluyor!

İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona, Spotify ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre kulübün stadının adı Spotify Nou Camp olacak. Ayrıca formalarda da Spotify ismini görmeye başlayacağız!