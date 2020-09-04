Batman çekimlerine koronavirüs arası: Robert Pattinson'da koronavirüs çıktı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok film ertelendi. Bu filmlerden biri de The Batman idi. Başrolünde Robert Pattinson'un yer alacağı DC'nin yeni filmi için hazırlıklar geçtiğimiz aylarda yeniden başlamıştı.
Eylül ayında filmin çekimleri başlayacaktı ancak yine kötü haber geldi. Başrol oyuncusu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı.
"Çekimlerin Üçüncü Gününde Set Çalışanlarından Birinde Koronavirüse Rastlandı"
Warner Bros tarafından alınan önlemler kapsamında çalışanlara her gün koronavirüs (Covid-19) testleri uygulanıyordu. Çekimlerin üçüncü gününde bir set çalışanında koronavirüse rastlandı ve çalışmalar durduruldu.
Testi Pozitif Çıkan Kişi Robert Pattinson
Konuyla ilgili açıklama yapan Warner Bros, "The Batman prodüksiyonunda bir ekip üyesinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve gerekli prosedürlere göre izole edildi. Çekimler geçici olarak durduruldu" ifadelerini kullandı. Deadline'ın yaptığı açıklamalara göreyse COVID-19 testi pozitif çıkan kişi Robert Pattinson.
Warner Bros İsmi Açıklamadı
Warner Bros., şu an için çalışanının mahremiyetini öne sürerek koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin kim olduğunu doğrulamadı.
The Batman Ne Zaman Vizyona Girecek?
The Batman filminin şu andaki vizyon tarihi olarak 1 Ekim 2021 belirlenmişti.
The Batman'de Hangi Oyuncular Olacak?
Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman'ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler'ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin'i Colin Farrell, Komiser Gordon'ı Jeffrey Wright, Alfred'i Andy Serkis, Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandırıyor. Ayrıca Peter Sarsgaard ve Juliard'dan yeni mezun olan genç oyuncu Jayme Lawson'ın da çizgiromanlarda yer almayan yeni karakterlere hayat vereceği açıklandı.
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