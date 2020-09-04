Batman çekimlerine koronavirüs arası: Robert Pattinson'da koronavirüs çıktı

The Batman filmi için çalışmalar daha önce başlamış ancak 2020 Mart ayında salgın nedeniyle kesintiye uğramıştı. Yaklaşık 7 aylık bu sürecin ardından ekip bir kez daha Eylül ayında kamera karşısına geçecekti. Ancak filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson'da koronavirüs pozitif çıktı...