Battlefield 2042, E3'ü Bekleyemeden Şimdiden Duyuruldu!

EA, tanıtımlarına başlamak için E3 haftasını bekleyemedi; Battlefield serisinin yeni oyununu şimdiden duyurdu. Yeni oyun, klasik Battlefield 1942 ve 2142 sürümleriyle bağlantılı olarak Battlefield 2042 adını taşıyor.
DICE tarafından geliştirilen oyun, Dünya Savaşları sırasında geçen iki oyundan sonra seriyi "düzensizlikle değişmiş" yakın gelecekteki bir dünyaya taşıyor ve kasırgalar, kum fırtınaları ve roket fırlatma gibi haritayı değiştiren olayların yanı sıra kanat giysilerini, kancaları ve hatta robot köpekleri de oyuna ekliyor. Ne yazık ki, bu sefer tek oyunculu bir oyun modu bulunmuyor.
Yayım anında, 128 oyuncuyu bir araya getirecek yedi büyük harita mevcut olacak. Ancak Xbox One ve PlayStation 4 sistemlerinin yalnızca 64 oyuncuyu destekleyeceğini unutmadan belirtmek gerekiyor. Stüdyo, Conquest ve Breakthrough gibi geri dönen modların yanı sıra Hazard Zone adlı yeni bir modun da müjdesini verdi. Ancak bu mod hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.
DICE oyunun hikayesini şu şekilde açıklıyor: "2042'de aşırı hava olayları ve kaynak çatışmaları küresel güç dengesini değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya savaşın eşiğindeyken, vatansız muharebe gazilerinin bir karışımı Görev Kuvvetleri olarak bilinen bağımsız gruplar oluşturdu. Daha önce hiç görülmemiş bu savaş sahnesinde geleceği tanımlamak için savaşın."
Ayrıca DICE, 2042'de mevcut olacak dört sınıf içinde oyunculara özel güçler veren yeni bir Uzmanlık sistemi getiriyor. Canlı hizmet unsurları oyun için onaylanmış durumda ve yayımdan sonra oyunun içeriğini desteklemek için üç aylık sezonlar ve battle pass sistemi gelecek.
Battlefield 2042, 22 Ekim'de PC (Origin, Steam, Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X ve S, PlayStation 4 ve PlayStation 5'te çıkacak. Ön siparişler şimdiden başlamış durumda. EA Play Pro üyeleri, oyunun Ultimate Sürümüne ilk günden erişim kazanacak.
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