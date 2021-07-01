Battlefield 2042 ile DOOM Eternal'a NVIDIA Öpücüğü!

NVIDIA DLSS ve Reflex, Battlefield 2042'ye geliyor! DOOM Eternal'a ise Işın İzleme ve DLSS geldi!

Battlefield 2042 ile DOOM Eternal'a NVIDIA Öpücüğü

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