Battlefield 2042 ile DOOM Eternal'a NVIDIA Öpücüğü!

DLSS furyası, dünyanın en büyük oyunlarına gelen destek, muhteşem performans artışları ve net görüntü kalitesiyle devam ediyor. Hem NVIDIA DLSS, hem de Reflex, Battlefield serisinin bir sonraki oyunu olan Battlefield 2042'ye geliyor. Ayrıca DOOM Eternal'a ışın izleme ve NVIDIA DLSS'i içeren güncelleme geldi.
Battlefield 2042, en iyi GeForce'da deneyimleniyor
Battlefield V, DLSS ekleyen ilk Frostbite oyun motoru tabanlı oyundu. Anthem ikinci, Battlefield 2042 ise üçüncü oyun oldu. GeForce RTX oyuncuları, NVIDIA Reflex sayesinde düşük gecikme süresi ve DLSS sayesinde görüntü kalitesinden ödün vermeden ışık hızında kare hızlarıyla benzersiz bir Battlefield 2042 deneyimi yaşayabilecek.
DOOM Eternal'a güncelleme geldi!
Bethesda Softworks, id Software ve NVIDIA, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeyi DOOM Eternal'a getirmek için birlikte çalıştı ve bir güncellemeyle artık oyuncuların erişimine açtı. GeForce RTX oyun platformuna ışın izlemeli yansımalarla daha iyi görseller ve DLSS ile görüntü kalitesinden ödün vermeden daha hızlı performans sağlayan bir güncelleme geldi.
DOOM serisinin oyunu olan DOOM Eternal, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. id'nin inanılmaz hızlı oyun motoru idTech tarafından desteklenen DOOM Eternal, ışın izlemeli yansımalar ve NVIDIA DLSS'yi geliştiren performans ekleyerek görsel sınırları daha da zorluyor. Wolfenstein: Youngblood, ışın izleme ve DLSS ekleyen ilk id Tech oyun motoru tabanlı oyundu, DOOM Eternal ise ikinci oyun oldu.
GeForce RTX oyuncuları, DLSS sayesinde görüntü kalitesinden ödün vermeden inanılmaz yüksek kare hızı ve muhteşem, ışın izlemeli yansımalarla benzersiz bir DOOM Eternal deneyimi yaşayabiliyor.
Rust'a perşembe günü DLSS geliyor
GeForce RTX oyun platformunda Rust oynayan oyuncular, Perşembe günü DLSS içeren bir güncellemeye ulaşabilecek. Hem DLSS hem de Reflex ile GeForce RTX oyuncuları, düşük gecikme süresi ve görüntü kalitesinden ödün vermeden ışık hızında kare hızlarıyla benzersiz bir Rust deneyimi yaşayabiliyor.
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