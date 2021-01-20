Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor

Tüm FPS oyuncularının heyecanla beklediği Battlefield 6 hakkında yeni sızıntılar geldi. Bu sızıntılara göre oyun, heyecan verici yeniliklerle birlikte gelecek.

  • Levent Öztürk
Battlefield 6 hakkında yeni bir sızıntı geldi...
Dice

Bir süredir Battlefield 6 tarafından önemli bir bilgi gelmiyordu ancak sızıntı kaynağı TheLongSensation (veya diğer adıyla Tom Henderson) tarafından sunulan yeni bir haber, sıradaki Battlefield oyunundan bekleyebileceklerimiz hakkında bazı bilgiler veriyor.

Henderson'ın kısa bir süre önce yayımladığı videoya göre Battlefield 6, Battlefield 3'ün modern çağda devamı olacak. Ayrıca yeni Battlefield'in, doğrulanmış olan Xbox Series X ve PS5'in yanı sıra PS4 ve Xbox One'a da geleceği iddia ediliyor.

Dahası, Henderson'ın iddiasına göre geliştirici Dice, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak bazı haritaları 128 oyuncuyu düşünerek tasarladı. Sızıntı kaynağının söylediğine göre 128 kişilik bu haritaların yanında, Battlefield'in 32v32 (64 kişilik) standart oyun modları da varlıklarını koruyacak ve oyuncu sayısı tercihi oynayanlara bırakılacak.

Ne yazık ki Henderson'un söylediğine göre bu 128 kişilik haritalar bir önceki nesil konsollarda bulunmayacak. Ayrıca PS4 ve Xbox One oyuncuları, PS5 ve Xbox Series X sürümlerine göre daha düşük görsel kaliteye ve daha az "yıkıma" sahip olacak.

Buna rağmen Henderson, kaynaklarının söylediğine göre stüdyonun ayrı bir kısmının bu bir önceki konsol nesli sürümü üzerinde çalıştığını ve oyuncuların "endişelenmemelerini" söylüyor.

Ayrıca EA Dice'ın bir Battlefield Battle Royale üzerinde de çalıştığı ve stüdyonun, Activision'ın Call of Duty Warzone'u gibi bir oyun sürümü hazırlamak istediği de söyleniyor. Ancak bu oyunun geliştirilmesinin hangi aşamada olduğu henüz bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
NASA'dan tedirgin eden Türkiye paylaşımı
Apple, iPhone 13'e "Buhar Odası" Yerleştirmeye Hazırlanıyor
Ambargolarla Boğuşan Huawei, Güney Amerika'dan Gelen Haberle Nefes Aldı
ABD'li sosyal devi Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissedarı oldu
Twitter'ın Donald Trump'ı Yasaklaması, Sosyal medyada Neleri Değiştirdi?

 

 