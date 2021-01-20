Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor

Bir süredir Battlefield 6 tarafından önemli bir bilgi gelmiyordu ancak sızıntı kaynağı TheLongSensation (veya diğer adıyla Tom Henderson) tarafından sunulan yeni bir haber, sıradaki Battlefield oyunundan bekleyebileceklerimiz hakkında bazı bilgiler veriyor.
Henderson'ın kısa bir süre önce yayımladığı videoya göre Battlefield 6, Battlefield 3'ün modern çağda devamı olacak. Ayrıca yeni Battlefield'in, doğrulanmış olan Xbox Series X ve PS5'in yanı sıra PS4 ve Xbox One'a da geleceği iddia ediliyor.
Dahası, Henderson'ın iddiasına göre geliştirici Dice, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak bazı haritaları 128 oyuncuyu düşünerek tasarladı. Sızıntı kaynağının söylediğine göre 128 kişilik bu haritaların yanında, Battlefield'in 32v32 (64 kişilik) standart oyun modları da varlıklarını koruyacak ve oyuncu sayısı tercihi oynayanlara bırakılacak.
Ne yazık ki Henderson'un söylediğine göre bu 128 kişilik haritalar bir önceki nesil konsollarda bulunmayacak. Ayrıca PS4 ve Xbox One oyuncuları, PS5 ve Xbox Series X sürümlerine göre daha düşük görsel kaliteye ve daha az "yıkıma" sahip olacak.
Buna rağmen Henderson, kaynaklarının söylediğine göre stüdyonun ayrı bir kısmının bu bir önceki konsol nesli sürümü üzerinde çalıştığını ve oyuncuların "endişelenmemelerini" söylüyor.
Ayrıca EA Dice'ın bir Battlefield Battle Royale üzerinde de çalıştığı ve stüdyonun, Activision'ın Call of Duty Warzone'u gibi bir oyun sürümü hazırlamak istediği de söyleniyor. Ancak bu oyunun geliştirilmesinin hangi aşamada olduğu henüz bilinmiyor.
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