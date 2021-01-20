Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor

Tüm FPS oyuncularının heyecanla beklediği Battlefield 6 hakkında yeni sızıntılar geldi. Bu sızıntılara göre oyun, heyecan verici yeniliklerle birlikte gelecek.

20 Ocak 2021 00:02

Levent Öztürk