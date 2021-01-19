Western Digital'den Yeni SSD Serisi Geldi

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) bugün, tüketici markası portföyünde 4 TB* taşınabilir SSD'ler sunduğunu açıkladı. Tüketicilere ve profesyonellere daha fazla alan yaratmak için yeni sürücüler, günümüzün yüksek kaliteli içerik taleplerine ayak uydurmak için tasarlandı. Bu dört sürücü artık oyunculara, içerik üreticilerine, meraklılara ve yaratıcı profesyonellere dosyalarını yakalamak, taşımak ve kaydetmek için ihtiyaç duydukları performansı, dayanıklılığı ve daha fazla kapasiteyi sunuyor.
Western Digital kıdemli başkan yardımcısı ve Tüketici Çözümleri Ürünleri Genel Müdürü Jim Welsh, "Bu kilometre taşı, müşterilerimize, istedikleri kapasite ve performansla yeni bir çözüm dönemi sunmamızı sağlıyor. Tüketici markası ürünlerimiz dünya çapında milyonlarca profesyonel ve tüketici tarafından kullanılıyor ve talep ettikleri performans, güvenilirlik ve lider ürünleri sunmak için teknolojiyi ilerletmeye devam ediyoruz" dedi.
Western Digital, hem tüketiciler hem de profesyoneller tarafından oluşturulan zengin içeriğe ayak uydurmak için endüstri lideri çözümler sunmaya odaklanır. Akıllı telefonunuzu, ister aile anılarınızı yakalamak, ister video oyun kütüphanenizi yedeklemek veya genişletmek, ister stüdyoda film oluşturmak veya uzun metrajlı olarak çekmek için kullanıyor olun, şirketin geniş seçenekleri günümüzün büyük dosyalarını güvenilir bir şekilde saklamak için oluşturuldu.
SanDisk Extreme Team üyesi ASC Sam Nicholson; "Film ve televizyon prodüksiyonunda bir Fotoğraf Yönetmeni olarak, yaratıcı vizyonuma ulaşmak ve işimi korumak için teknolojiye güveniyorum. SanDisk SSD'ler, sahada veya stüdyoda birden fazla 12K ve 8K kamera ile çalışırken kritik bir önem taşıyor," dedi ve ekledi, "Yüksek kapasiteli, yüksek performanslı SSD'ler bu dosyaları güvenilir bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır ve SanDisk Extreme Pro taşınabilir SSD'ler, sahada çekim yaparken benim hep ilk tercihim olur. Ekstra kapasite ile, harika içerikler oluşturmaya devam etmek için daha fazla özgürlüğüm var."
Güçlü 4 TB Taşınabilir SSD Portföyü
Western Digital'in yeni 4TB taşınabilir SSD portföyü, günümüzün içerik açısından zengin dünyasını beslemeye yardımcı olmak için eşsiz bir performans ve kapasite kombinasyonu sunar.
- SanDisk Extreme Pro ® Taşınabilir SSD
- 2000MB/s'ye kadar okuma ve 2000MB/s'ye kadar yazma hızlarına sahip güçlü NVMe™ katı hal performansı ile zamandan tasarruf edin. Dövme alüminyum şasi, taşınabilir bir form faktöründe daha yüksek sabit hızlar sağlamak için bir soğutucu görevi görür.
- Fiyatlandırma / Kullanılabilirlik: 4TB SanDisk Extreme Pro taşınabilir SSD'nin bu takvim çeyreğinde seçkin perakendecilerde ve Western Digital Mağazasında tahmini İngiltere liste fiyatı 857,99 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.
- SanDisk Extreme Pro ® Taşınabilir SSD
- İnanılmaz içerikler oluşturmak veya inanılmaz görüntüleri yakalamak için mükemmel olan taşınabilir, yüksek kapasiteli bir sürücü ile 1050MB/s'ye kadar okuma ve 1000MB/s'ye kadar yazma hızlarına sahip NVMe katı hal performansı elde edin.
- Ekstra dayanıklılık için, sürücü iki metreye kadar düşme koruması ve IP55 su ve toz direnci1'ne sahiptir.
- Fiyatlandırma / Kullanılabilirlik: 4TB SanDisk Extreme Pro Taşınabilir SSD'nin bu takvim çeyreğinde seçkin perakendecilerde ve Western Digital Mağazasında tahmini ABD liste fiyatı 699.99 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
- WD_Black P50 Oyun Sürücü SSD
- Oyuncular için özel olarak tasarlanan bu sürücü, ekran yükleme süresini azaltmak ve oyuna daha hızlı girmenizi sağlamak için 2000 MB/s'ye kadar SSD okuma hızlarına sahip performansla oluşturuldu.
- Premium depolama genişletme, yeni oyunları kaydetmenizi sağlar ve PC'niz, PlayStation™ 4 veya Xbox One™ oyun kitaplığınızla uyumludur.
- Fiyatlandırma / Kullanılabilirlik: 4TB SanDisk Extreme Pro Taşınabilir SSD'nin bu takvim çeyreğinde seçkin perakendecilerde ve Western Digital Mağazasında tahmini ABD liste fiyatı 749.99 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
- WD'den My Passport ™ SSD
- Hem şık hem de dayanıklı cesur metal tasarım. Sürücü darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır ve yaklaşık 2 metreye kadar düşmeye karşı dayanıklıdır. Gri, mavi, kırmızı, altın ve gümüş gibi çeşitli renklerde gelir.
- 1050MB/s 'ye kadar okuma hızları ve 1000MB/s' ye kadar yazma hızları ile göz kamaştırıcı hızlı NVMe teknolojisi, günlük içerik oluşturucuların, küratörlerin ve hobi sevdalılarının üretkenliğini akıcı tutmasını sağlar.
- Fiyatlandırma / Kullanılabilirlik: 4TB My Passport SSD'nin bu takvim çeyreğinde seçkin perakendecilerde ve Western Digital Mağazasında tahmini ABD liste fiyatı 679.99 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
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