Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

2020 yılında çoğu kişinin evde çok daha fazla zaman geçirmesiyle beraber, geçirilen bu zamanın hatırı sayılır bir kısmının oyun oynayarak geçmesinin büyük bir sürpriz olduğu söylenemez. Valve'ın yayınladığı Steam istatistikleri de karantinalar, sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma sırasında insanların ne kadar fazla oyun oynadığını gösterdi.
Steam oyunlarının toplam oynanma süreleri, 2019 yılındaki 20,8 milyardan yaklaşık 31,3 milyara ulaştı. Ayrıca platforma pek çok yeni oyuncu da katıldı. Her ay ortalamada 2,6 milyon kişi ilk defa bir Steam oyunu satın aldı. Valve'ın söylediğine göre Steam diğer alanlarda da yeni rekorlara ulaştı ve bu alanların arasında aylık aktif kullanıcı (120,4 milyon), günlük oyuncu (62,6 milyon), aynı anda kullanıcı zirve noktası (24,8 milyon) ve oyun satın alımları (2019'a göre %21,4 daha fazla) bulunuyor.
Steam kullanımının yükselişinin şaşırtıcı olduğu söylenemez. İnsanların arkadaşları ile beraber oynayabilecekleri oyunlar – Among Us, Fall Guys ve Phasmophobia gibi – insanların fiziksel mesafelere rağmen arkadaşları ve aileleri ile bağlantılı kalma çabaları sayesinde 2020 yılında muazzam popülerlik kazandı. Ayrıca oldukça büyük etki yaratan bazı tek kişilik oyunlar da bulunuyordu. Örneğin yaşadığı bütün sorunlara rağmen Cyberpunk 2077 milyonlarca oyuncuyu çekmeyi başardı.
Valve, kişiselleştirilmiş haber merkezi ve PS5 ile Xbox Series X kontrol kolları için destek gibi güncellemeleri de içeren diğer Steam olaylarından da bahsetti. Bunların dışında Valve 2021 için planlarının bir kısmından da bahsetmeyi unutmadı. Bu planların arasında Steam'in Çin'e sunulması, mobil uygulamanın yenilenmesi ve genel olarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi bulunuyor.
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