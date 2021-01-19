Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

Steam'in verilerine göre 2020 yılında oyunlar, daha önce hayal bile edilemeyecek ve kimsenin beklemediği başarılar elde etti. Bu başarılarda tabii ki Koronavirüs salgınının önemli bir rolü var.