Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

Steam'in verilerine göre 2020 yılında oyunlar, daha önce hayal bile edilemeyecek ve kimsenin beklemediği başarılar elde etti. Bu başarılarda tabii ki Koronavirüs salgınının önemli bir rolü var.

  • Levent Öztürk
Steam oyun verilerini açıkladı

2020 yılında çoğu kişinin evde çok daha fazla zaman geçirmesiyle beraber, geçirilen bu zamanın hatırı sayılır bir kısmının oyun oynayarak geçmesinin büyük bir sürpriz olduğu söylenemez. Valve'ın yayınladığı Steam istatistikleri de karantinalar, sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma sırasında insanların ne kadar fazla oyun oynadığını gösterdi.

Steam oyunlarının toplam oynanma süreleri, 2019 yılındaki 20,8 milyardan yaklaşık 31,3 milyara ulaştı. Ayrıca platforma pek çok yeni oyuncu da katıldı. Her ay ortalamada 2,6 milyon kişi ilk defa bir Steam oyunu satın aldı. Valve'ın söylediğine göre Steam diğer alanlarda da yeni rekorlara ulaştı ve bu alanların arasında aylık aktif kullanıcı (120,4 milyon), günlük oyuncu (62,6 milyon), aynı anda kullanıcı zirve noktası (24,8 milyon) ve oyun satın alımları (2019'a göre %21,4 daha fazla) bulunuyor.

Steam kullanımının yükselişinin şaşırtıcı olduğu söylenemez. İnsanların arkadaşları ile beraber oynayabilecekleri oyunlar – Among Us, Fall Guys ve Phasmophobia gibi – insanların fiziksel mesafelere rağmen arkadaşları ve aileleri ile bağlantılı kalma çabaları sayesinde 2020 yılında muazzam popülerlik kazandı. Ayrıca oldukça büyük etki yaratan bazı tek kişilik oyunlar da bulunuyordu. Örneğin yaşadığı bütün sorunlara rağmen Cyberpunk 2077 milyonlarca oyuncuyu çekmeyi başardı.

Valve, kişiselleştirilmiş haber merkezi ve PS5 ile Xbox Series X kontrol kolları için destek gibi güncellemeleri de içeren diğer Steam olaylarından da bahsetti. Bunların dışında Valve 2021 için planlarının bir kısmından da bahsetmeyi unutmadı. Bu planların arasında Steam'in Çin'e sunulması, mobil uygulamanın yenilenmesi ve genel olarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi bulunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
ASUS, Yeni Projektörünü ve Taşınabilir Monitörünü Tanıttı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi
Twitter'ın Donald Trump'ı Yasaklaması, Sosyal medyada Neleri Değiştirdi?
Görenlerde Korku Hissi Yaratan "Korkutucu Simge'nin" Hikayesi...
Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

 

 