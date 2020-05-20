Bazı erkeklerin neden sadece sakalları kızıl olur?

Kızıl sakallı erkekleri pek çok kişi görmüştür ancak saçları ve sakalları kızıl olanları görmek oldukça zor. Peki bunun nedeni nedir? Neden bazı erkeklerin sadece sakalları kızıl? İşte yanıtı...

Bazı erkeklerin neden sadece sakalları kızıl olur?

Bazı erkeklerin saçları değil de sadece sakalları kızıl. Bunun sebebinin arkasında ise bilim yatıyor. Popular Science'da yer alan habere göre, insanların sadece yüzde 1'i ya da 2'si kızıl saçlı. Birçoğunda ise biyolojik nedenlerden dolayı yalnızca kızıl sakal görülüyor.

Gençlerde Kızıl Saç ve Sakal

Penn State Üniversitesi Antropoloji Profesörü Nina Jablonski, saç tonlarının biyolojisini araştırırken bu detaya eğiliyor ve "Özellikle gençlerde olmak üzere; kızıl sakallı ve kızıl saçlı, biraz kızılımsı sakallı ve açık kahverengi, sarışın ve ya kızıl-sarı saçlı olan pek çok erkek gördüm" diyor.

Neden Bazı Ülkelerde Kızıl Saç ve Sakallı İnsan Sayısı Fazla?

Bazı ülkelerde kızıl saçlı ve sakallı insanlara rastlamak mümkün. Özellikle İrlanda, Galler ya da İskoçya gibi Kelt ülkelerinde, İskandinav ülkeleri, İngiltere gibi ülkelerde görülebiliyor. Bunun sebebi ise genetik bir mutasyon ile ilgili. 

Nasıl Bir Genetik Mutasyon Kızıl Sakallara Neden Oluyor?

Nina Jablonski bu sorunun yanıtını şu şekilde veriyor:

"Sakal köklerinde bulunan MC1R geni, kafa derisindeki saçlara göre farklı şekillerde ifade ediliyor. Sonuç olarak koyu kahverengi ömelanin ile sarı-kızıl feomelaninin yer aldığı farklı bir karışım ortaya çıkıyor."

Ayrıntılar Popular Science Türkiye'de (Ayrıntılar için tıklayın)...

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