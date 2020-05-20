Bazı erkeklerin neden sadece sakalları kızıl olur?

Kızıl sakallı erkekleri pek çok kişi görmüştür ancak saçları ve sakalları kızıl olanları görmek oldukça zor. Peki bunun nedeni nedir? Neden bazı erkeklerin sadece sakalları kızıl? İşte yanıtı...