Dünya Tarihinin "En Tehlikeli" Yeri Neresiydi? Belli Oldu!

Eğer bir gün zaman makinenizi kurmayı başarırsanız, bundan 100 milyon öncesinin Fas'ına gitmenizi kesinlikle önermiyoruz. Detroit Mercy Üniversitesi (ABD) paleontologu Nizar Ibrahim liderliğindeki uluslararası bir grup bilim insanı ve Birleşik Krallık'tan Portsmouth Üniversitesi tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırmada, Kem Kem Group olarak adlandırılan, Fas'ın güney doğusunda bulunan bir bölgenin canlıları ve jeolojisi incelendi. Sonuçta da bu bölge, Dünta tarihinin gelmiş geçmiş "en tehlikeli" yeri olarak tanımlandı.
Ibrahim, bir Portsmouth Üniversitesi yayımında bu bölgenin, Dünya tarihinin en tehlikeli bölgesi olduğunu söyledi. Bulunan en büyük avcı dinozorların bir kısmı bu bölgede yaşamış gibi görünüyor.
Araştırmacılar Kem Kem Group bulguları üzerine makalelerini geçtiğimiz hafta ZooKeys dergisinde yayınladılar. Portsmouth Üniversitesi bu araştırmanın, fosil açısından zengin bu kayalık için yapılan "ilk detaylı ve tamamen görselleştirilmiş" anlatım olduğunu belirtiyor.
Kretas (tebeşir dönemi) sırasında bu bölge nehirlere ev sahipliği yapıyordu ve yürüyen devasa dinozorlardan uçan pterozorlara kadar pek çok farklı avcıyı barındırıyordu. Bu avcıların beslenecek bol miktarda avları da bulunuyordu. Portsmouth Üniversitesi'nden ortak yazar David Martill'in söylediğine göre bu bölge, "dev kolekantlar da dahil olmak üzere devasa balıklar" ile doluydu.
Araştırmacıların çalışması, bölgenin, timsah benzeri avcılar, köpek balığı benzeri dişlere sahip aç iki ayaklı dinozorlar ve gerçekten devasa balıklarla dolu canlı bir resmini çiziyor.
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