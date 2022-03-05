BBC, 2. Dünya Savaşının Unutulmuş Teknolojisini, Yasağa Karşı Geri Getirdi!

The Guardian'ın haberine göre BBC, Rusya'nın BBC web sitelerine erişimi engellemesinin ardından ülkede kısa dalga radyo üzerinden haber bültenleri yayınlamaya başladı. BBC de, sitelerinin yasaklanmasından birkaç saat önce, bölgedeki İkinci Dünya Savaşı dönemi yayın teknolojisini geri getirdiğini duyurdu. Yasak haberi, Rus devlet haber ajansı RIA tarafından da bildirildi.
Kısa dalga radyo, uzun mesafeler boyunca taşınan ve frekansları kullanır. BBC, kısa dalga yayınlarının Ukrayna saatiyle 16:00 - 18:00 saatleri arasında 15735 kHz ve 22:00 ile gece yarısı arasında 5875 kHz frekanslarında kullanılabileceğini açıkladı. Haberler İngilizce olarak okunacak ve BBC'nin söylediğine göre Kiev'de ve "Rusya'nın bazı bölgelerinde" mevcut olacak.
Kısa dalga radyo, uzun bir savaş zamanı yayın geçmişine sahip. Guardian, kullanımının Soğuk Savaş sırasında zirveye ulaştığını, ancak İkinci Dünya Savaşı boyunca propaganda yayınlamak için de kullanıldığını bildiriyor. BBC Dünya Servisi, 76 yıl sonra 2008 yılında Avrupa'da teknoloji kullanımına son vermişti.
Devlete ait Rus RIA haber ajansı, BBC News'in yanı sıra Radio Liberty, ABD devletine ait radyo yayıncısı Voice of America, Meduza (Rus ve Letonya merkezli İngilizce haber sitesi) ve Alman devlet yayıncısı Deutsche Welle gibi bazı yayıncıları da yasakladı.
BBC daha önce, Rusça konuşan kitlesinin ülkenin Ukrayna'yı işgalinden bu yana büyük bir artış gördüğünü bildirmişti. Rusça sitesine yönelik doğrudan trafik, geçen hafta normal seviyelerinin üç katından fazlaydı (ortalama 3,1 milyona karşılık 10.7 milyon ziyaret), Rusya'daki İngilizce içeriğinin ziyaretçileri geçen hafta yüzde 252 arttı. Ukrayna dili kapsamında ziyaretler de iki katından fazla arttı.
BBC genel müdürü Tim Davie, "Dezenformasyon ve propagandanın yaygın olduğu bir çatışmada, insanların güvenebileceği gerçeklere dayalı ve bağımsız haberlere açık bir ihtiyaç var. Elimizden geldiğince Rus halkının gerçeklere erişmesine izin vermeye devam edeceğiz" diyor.
Davie ayrıca, "Rusça BBC Haber hizmetimiz Rusya dışından çalışmaya devam edecek" dedi.
BBC'nin erişimi Rusya içinde sınırlandırılırken, Rus devlet destekli medya kuruluşları RT ve Sputnik, ülke dışında teknoloji platformları ve düzenleyiciler tarafından hedef alınıyor.
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