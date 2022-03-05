BBC, 2. Dünya Savaşının Unutulmuş Teknolojisini, Yasağa Karşı Geri Getirdi!

Rusya'da yayınları yasaklanan BBC, Ukrayna ve Rusya'nın bir kısmına yayın yapabilmek için 2. Dünya Savaşı'nın unutulmuş teknolojisine geri döndüğünü açıkladı!