BBC, 2. Dünya Savaşının Unutulmuş Teknolojisini, Yasağa Karşı Geri Getirdi!

Rusya'da yayınları yasaklanan BBC, Ukrayna ve Rusya'nın bir kısmına yayın yapabilmek için 2. Dünya Savaşı'nın unutulmuş teknolojisine geri döndüğünü açıkladı!

2. Dünya Savaşı teknolojisi, Rusya'da geri döndü!

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