Ukrayna'nın Rusya İnternetinin Kesilmesi Talebine ICANN'dan Yanıt Geldi!

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve şirketler, komşusu Ukrayna'yı işgali sebebiyle giderek daha sıkı mali yaptırımlar uygulayarak Rus ekonomisini sıkıştırırken, Ukrayna yetkilileri Rusya'nın internetten tamamen atılarak daha fazla cezalandırmasını istemişti.
Pazartesi günü Ukraynalı yetkililer, ICANN'e ve Réseaux IP Européens Network Coordination Centre'a (RIPE NCC) ".ru" ve ".su" uzantılı alan adlarını iptal etmeleri için dilekçe verdi. Ayrıca Moskova ve St. Petersburg'daki kök sunucuların kapatılmasını istediler.
ICANN ise talebe, bunu yapmanın ICANN'in misyonu kapsamında olmadığını ve yapmanın gerçekten mümkün olmadığını belirterek yanıt verdi.
ICANN CEO'su Göran Marby, ICANN'in Ukrayna temsilcisi Andrii Nabok ile başbakan yardımcısı ve dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Fedorov'a verdiği yanıtta "bildiğiniz gibi, internet merkezi olmayan bir sistemdir. Hiçbir aktörün onu kontrol etme veya kapatma yeteneği yoktur. Misyonumuz, provokasyonlara bakılmaksızın, cezalandırıcı eylemlerde bulunmak, yaptırımlar uygulamak veya internetin bölümlerine erişimi kısıtlamak değildir. Aslında ICANN, internetin çalışmasını sağlamak için inşa edilmiştir, koordinasyon rolünün çalışmasını durdurmak için kullanılması için değil" dedi.
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