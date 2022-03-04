Ukrayna'nın Rusya İnternetinin Kesilmesi Talebine ICANN'dan Yanıt Geldi!

Ukraynalı yetkililerin Rusya internetinin kesilmesi Rus uzantılı alan adlarının askıya alınması talebi, ICANN tarafından reddedildi...

  • Levent Öztürk
Rusya İnternetinin Kesilmesi Talebine Yanıt

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