BCN3D Epsilon ve Sigma 3D Yazıcı Serisi ile Yeni Dönem

Önde gelen 3D yazıcı üreticilerinden olan BCN3D, bugün, 3D baskı yeni nesil ürün grubu Epsilon W27, Akıllı Kabin (Smart Cabinet) ve Sigma D25'i duyurdu. BCN3D, yeni ürün tanıtımları ile, yapılan son yatırımlara ve önemli yeni görevlere ek olarak, yenilikçi ve geniş bir ürün portföyü sağlama taahhüdünü yerine getirerek şirketin büyümesinde de yeni bir çağ başlatırken 3 boyutlu yazıcı sektöründeki konumunu pekiştiriyor.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı vurduğu sırada BCN3D, Grup Mondragon, CDTI (Endüstriyel Teknolojik Gelişim Merkezi) ve Danobatgroug liderliğindeki bir finansman turunu başarıyla tamamladı. 2,8 milyon Euro, İspanyol üreticinin inovasyona devam etmesine ve yenilikçi, yaratıcı insanlara yardımcı olmak için 3D yazıcı yelpazesini daha da genişletmesine olanak tanıyacak.
"BCN3D masaüstü yeni entegre çözümlerle, işi yeni bir düzeye taşıyacak bir ürün yelpazesine sahip. Ayrıca, müşterilerimize yerel düzeyde mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için benzersiz bir satış ve destek ortakları ağıyla her zamankinden daha yakın çalışıyoruz," - BCN3D CEO'su Xavier Martínez Faneca.
BCN3D yeni Epsilon Serisi ile, düşük hacimli üretim, fonksiyonel son ürün uygulama alanlarının günlük olarak sorunsuz şekilde çalışması için endüstriyel güç sağlıyor.
2019 Kasım ayında duyurulan amiral gemisi modeli Epsilon, şimdi Epsilon W50 olarak yeniden isimlendirildi ve yeni Epsilon W27 ile aynı işlevselliğe ancak daha küçük bir yapı hacmine (50 litreye karşı 27 litre) ve rekabetçi fiyatlandırma politikası ile karşımıza geliyor.
Yeni Akıllı Kabin, BCN3D Epsilon yazıcı ile sorunsuz entegrasyon sunarak ve performansını arttırarak Epsilon ekosisteminde tamamlayıcı rolü oynuyor. Akıllı kabin, filament nem kontrolü ile malzemeleri en iyi durumda tutuyor ve Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sayesinde baskıyı her zaman koruyarak elektrik kesintileri nedeniyle bir baskıyı kaybetme riskini ortadan kaldırıyor.
Sigma Serisi çok beğenilen Sigma ve Sigmax 3D yazıcıların ardından Sigmax R19'un yeni nesli olan Sigma D25 ile güncelleniyor
BCN3D'nin masaüstü 3B baskı teknolojisine özgü IDEX (Bağımsız Çift Ekstruder/Kafa) sistemi ve büyük yapı hacmi ile tanınan Sigma D25, gelişmiş işlevsellik sunarken Sigma serisinin alışılagelmiş tasarımını ileri seviyeye taşıyor.
Son teknolojiyle baştan tasarlanan yeni Sigma D25, kolay iş akışı için tam erişilebilirlik sağlıyor. Yapılan geliştirmeler arasında gelişmiş ısı dağıtımı, rafine edilmiş bir kalibrasyon süreci, yeni gömülü elektronikler, hassas bir baskı kafası ve güçlendirilmiş eksenler bulunmakta. Tasarım prototipleri, işlevsel prototipler gibi uygulamalar ve eğitim/araştırma amaçları için maksimum üretkenlik sağlamak üzere tasarlandı.
"Müşteri deneyiminin her bir yönünü her gün daha da iyi hale getirmeyi işimiz olarak görüyorum. Bu yeni portföyün lansmanı ile tam da bunu yaptığımıza inanıyorum. Yeni tam entegre ürün teklifi, müşterilerin ihtiyaç duydukları kalite ve üretkenliği karşılayabilecekleri fiyat aralığında bulabilecekleri anlamına geliyor ve bu da dünyanın her yerindeki kullanıcıların daha hızlı yenilik yapmasını ve yaratmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor " - BCN3D CTO'su Eric Pallarés,
"Profesyonel segment masaüstü 3D yazıcı dünyasına, büyük hacim, geniş malzeme yelpazesi ve IDEX (bağımsız çift kafa) teknolojisi ile anlamlı boyut katan BCN3D'nin geliştirilmiş yeni ürünleri, özellikle az sayıda seri üretime ihtiyaç duyan şirketler için uçtan uca sonuç odaklı bir deneyim sunacak. 3Dörtgen olarak sağladığımız profesyonel teknik destek, 3D yazıcı ile üretim verimliliğini arttırmaya yönelik danışmanlık ve çözüm partnerliği hizmeti kullanıcıların BCN3D ile yaşayacağı deneyimi en verimli hale getirecek." Birkan Şahin, 3Dörtgen Satış ve Pazarlama Müdürü
BCN3D'nin yeni ürünleri 19 Ekim itibariyle Türkiye satış partneri 3dörtgen'de satışa sunulacak.
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