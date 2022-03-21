Beklenen Gerçek Oldu; 5G Telefonlar 4G Telefonları Geçti

5G destekli akıllı telefonlar, artık 4G'li akıllı telefonlardan daha fazla satıyor. Her ne kadar ülkemizde henüz 5G mobil internet ağı kullanıma açılmamış olsa da 5G pek çok ülkede kullanılıyor. Öte yandan yeni tanıtılan telefonlar da artık 5G desteği içeriyorlar. Ancak yine de 5G bulunmayan bazı bölgelerde, bu telefonların 4G'li seçenekleri de satışa sunulabiliyor. Tüm bunlara karşın, 5G'li telefonların satışları, 4G'li telefonların satışlarını geçmeyi başarmış.
Sonuçlar Counterpoint Research'ün son raporlarına dayanıyor. Geçtiğimiz aralık ayında her 2 mobil bağlantı desteğine sahip telefonların satışları birbirine yakın seyrederken, ocak ayı ile beraber 5G'li modellerin satışları ivme kazanmış ve 4G'li modelleri geride bırakmış durumda.
5G'l, cihazlara olan bu hızlı geçişte, Çin'in katkısı büyük. Çin şu an da yüzde 84'lük pazar penetrasyonu ile 5G'nin benimsenmesinde liderlik koltuğunda otururken, onu Batı Avrupa ülkeleri yüzde 76'ya varan oran ile takip ediyor. 3'üncü sırada ise yüzde 73'lük pazar payı ile Kuzey Amerika takip ediyor.
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