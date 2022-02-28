Göktaşı Çarpan Köpek Kulübesi, 44 Bin Dolara Satıldı!

2019 yılında bir göktaşının isabet ettiği köpek kulübesi, düzenlenen bir müzayedede 44 bin dolara satıldı. Bu rakam, beklenen 300 bin dolarlık tahmininin oldukça altında olsa da, yine de 2019 yılında Kosta Rika'da yaşayan Alman Çoban köpeği Roky'ye yeni bir ev alınmasını fazlasıyla sağlamış olmalı.
Türk lirası ile bugün yaklaşık 600 milyon TL eden bu rakam, bu tür olaylar için aslında oldukça alışıldık. Daha önce de benzeri bir durumun karşılaşıldığı ahşap bir kulübeye 21 bin dolar ödenirken, bir diğer göktaşının 1.7 gramlık parçasının da 12 bin 600 dolara satıldığı kayıtlara geçmiş durumda.
Hemen yukarıdaki videoda üzerine göktaşı parçası düşen köpek kulübesini görebilirsiniz...
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