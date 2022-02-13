YouTube, 2022'de İçerik Üreticilerine Para Yağdırmaya Hazırlanıyor!

YouTube, resmi blogunda 2022 yılı için planlarını açıkladı. Şirket, 2022 yılı içinde içerik üreticilerine yeni gelir kaynakları yaratacak.

  • Ercan Uğurlu
YouTube 2022 Planlarını Açıkladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
TP-Link Ürünleri A101.com.tr'de!
YouTube, 2022'de İçerik Üreticilerine Para Yağdırmaya Hazırlanıyor!
Galaxy S22'yi ve Galaxy S22 Plus'ı iPhone 13 ve Pixel 6 ile Karşılaştırdık!
Dyson'ın 2021 Yılı "Küresel Toz Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı
Crusader Kings III: Royal Court'ta Tahtınıza Yerleşin

 

 