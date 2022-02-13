YouTube, 2022'de İçerik Üreticilerine Para Yağdırmaya Hazırlanıyor!

YouTube, resmi blogunda 2022 yılı için geliştirme planlarını açıkladı. Video platformu, içerik oluşturucuların kanal yönergeleri belirleme ve insanların favori kanallarındaki etiketli öğeler aracılığıyla doğrudan YouTube'da alışveriş yapmalarına olanak sağlama yeteneği de dahil olmak üzere birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. YouTube ayrıca izleyicilere, videoları izledikleri ana kadar zamanlanmış yorumları sıralama seçeneği sunmayı da planlıyor.
Tüm bunların yanı sıra YouTube, NFT alanında da büyük bir potansiyel gördüğünü, video platformunda içerik üretenlerin takipçileriyle etkileşim kurabilmesi ve ek gelir elde edebilmeleri için yeni yöntemler konusunda NFT entegrasyonunu düşündüklerini de dile getiriyor.
YouTubei, yeni yıl için aldığı kararlar arasında Shorts platformunu güçlendirme planlarını da eklemiş. Shorts videolarına doğrudan alışveriş özelliği getireceini açıklayan YouTube, böylece Shorts'un daha çok kullanılmasını, içerik üreticilerine gelir imkanı yaratmasıyla sağlayacak.
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